Главный тренер "Ордабасы" заинтересовал титулованный клуб из Европы

Борисовский клуб БАТЭ заинтересован в сотрудничестве с главным тренером "Ордабасы" Александром Седневым, сообщает Football.by.

При этом отмечается, что 48-летний белорусский специалист планирует продолжить тренерскую карьеру за рубежом.

Седнев принял шымкентский клуб в начале года, под его руководством южане финишировали на пятом месте в КПЛ-2021. В Казахстане он также тренировал "Актобе" в 2019 году.

В составе "Ордабасы" в нынешнем чемпионате выступали футболисты, ранее игравшие в Беларуси. Это хавбек Чиди Осучукву (в "Рухе"), а также Дмитрий Хлебас (в минском "Динамо") и Сергей Хижниченко (в "Шахтере").

Отметим, что БАТЭ - один из самых популярных клубов Беларуси. 15 раз выигрывал национальный чемпионат, пять раз становился обладателем Кубка страны, а также регулярно выступает в еврокубках.