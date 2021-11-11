В Европе оценили шансы тренера из КПЛ возглавить 15-кратного чемпиона

Белорусский инсайдер Владислав Татур считает, что у главного тренера "Ордабасы" Александра Седнева небольшие шансы стать у руля борисовского БАТЭ.

При нем шымкентский клуб финишировал на пятом месте в КПЛ-2021.

Главный тренер "Ордабасы" заинтересовал титулованный клуб из Европы

"Это нормально, когда агенты предлагают того или другого тренера клубу, зная, что тот в поиске.

Вот и Седнева предложили БАТЭ, но прямо сейчас это назначение оценивают как маловероятное.

Напомню, перед прошлым сезоном БАТЭ общался с Седневым, но переговоры прервались. Причем не очень красиво.

В том числе поэтому мои источники не дают много шансов, что увидим Седнева на скамейке Борисова", - пишет он.

Напомним, что БАТЭ - один из самых популярных клубов Беларуси. 15 раз выигрывал национальный чемпионат, не говоря уже о победах в Кубке страны и регулярных выступлениях в еврокубках. За два тура до конца нынешнего сезона команда идет на втором месте в таблице.