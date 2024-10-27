Главный тренер "Астаны" прокомментировал чемпионскую гонку и поражение в Англии

Главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян на послематчевой пресс-конференции прокомментировал чемпионскую гонку в КПЛ, передает Vesti.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.

Сегодня, 27 октября, "Астана" на Центральном стадионе Алматы одержала победу над "Актобе" со счетом 2:0.

"Чтобы вы понимали, 16-го октября мы сыграли против "Шахтера", а через три дня полетели в Семей и сыграли против "Елимая" 20 октября. Мы вернулись в Алматы 21 октября и 22-го уже вылетели в Англию. Провели там одну тренировку и сыграли против "Нью-Сэйнтс" 24 октября. 25-го вечером мы вылетели в Алматы и прибыли сюда только 26-го октября утром. Без ротации тут никак. Хотели сыграть в Англии более успешно, но не получилось. У нас ждет такой же график в ближайшее время.

Никого не списываю со счетов. "Кайрат" на первом месте, но шансы есть и у "Ордабасы", и у других команд. Мы должны сконцентрироваться на своих играх. Мы хотели все матчи сыграть на Центральном стадионе Алматы, потому что мы чувствуем себя хорошо именно на натуральном покрытии. Мы и против "Атырау" сыграем на "Центральном". Что касается матча против "Челси", мы еще ничего не знаем", - сказал Бабаян.