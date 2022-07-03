Главный тренер "Акжайыка" подал в отставку

Главный тренер "Акжайыка" Владимир Мазяр объявил об уходе из уральского клуба, сообщает корреспондент Vesti.kz. Причиной стало поражение от "Кайрата" в матче 16-го тура чемпионата Казахстана.
"После этого матча я покидаю "Акжайык". Я, как мужик и тренер, понимаю, что должен уйти. Для команды и для всего города это будет правильно. За последние матчи мы набрали два очка. Мы старались сделать максимум. Есть всегда конец. Я думаю, было больше хорошего в моей работе, чем плохого.
У нас был разговор с футболистами. Я понял, что уже не могу достучаться до них, и поэтому принял такое решение после игры. Спасибо за все Казахстану!
Почему так много легионеров в команде? А в "Кайрате" сколько иностранцев? Почему "Тоболу" не говорят? У меня нет казахстанцев уровня Шушеначева", - отметил украинский специалист.
Напомним, что сегодня в Алматы "Акжайык" проиграл "Кайрату" со счетом 0:2. После 14 матчей уральский клуб набрал 12 очков.
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