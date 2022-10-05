Герой сборной Казахстана может покинуть "Астану" из-за Бабаяна

Защитник сборной Казахстана и "Астаны" Михаил Габышев новый сезон в КПЛ может начать в другой команде, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Новый тренерский штаб "Астаны" не гарантирует место в составе опытному футболисту.

Габышев пропустил 21-й тур КПЛ против "Турана" (2:2), оставшись в запасе.

В новом сезоне главный тренер Григорий Бабаян планирует существенно обновить команду, в том числе и защитную линию.

К Габышеву проявляют интерес несколько других казахстанских команд.

Отметим, что дебютировавший в прошлом году в составе сборной Казахстана футболист в Лиге наций-2022/2024 сыграл три матча, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Его гол в ворота сборной Беларуси помог обыграть соперника (2:1) и занять первое место в своей группе.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Актобе 21 13 3 5 30-22 42 2 Астана 21 11 5 5 45-21 38 3 Тобол 21 11 5 5 39-27 38 4 Кайрат 21 9 6 6 27-27 33 5 Ордабасы 21 10 2 9 31-29 32 6 Шахтер 21 9 3 9 30-27 30 7 Каспий 21 9 2 10 22-29 29 8 Атырау 21 7 7 7 24-25 28 9 Аксу Ак 21 8 2 11 24-32 26 10 Тараз 21 6 7 8 24-23 25 11 Туран 21 5 9 7 20-26 24 12 Кызыл-Жар 21 5 7 9 24-26 22 13 Акжайык 21 6 4 11 16-25 22 14 Махтаарал 21 4 6 11 18-35 18 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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