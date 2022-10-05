Герой сборной Казахстана может покинуть "Астану" из-за Бабаяна

Защитник сборной Казахстана и "Астаны" Михаил Габышев новый сезон в КПЛ может начать в другой команде, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Новый тренерский штаб "Астаны" не гарантирует место в составе опытному футболисту.
Габышев пропустил 21-й тур КПЛ против "Турана" (2:2), оставшись в запасе.
В новом сезоне главный тренер Григорий Бабаян планирует существенно обновить команду, в том числе и защитную линию.
К Габышеву проявляют интерес несколько других казахстанских команд.
Отметим, что дебютировавший в прошлом году в составе сборной Казахстана футболист в Лиге наций-2022/2024 сыграл три матча, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
Его гол в ворота сборной Беларуси помог обыграть соперника (2:1) и занять первое место в своей группе.
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