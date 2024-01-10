Георгий Жуков сравнил зарплаты в Казахстане и Европе

Казахстанский полузащитник Георгий Жуков в интервью "Чемпионату" составил свой рейтинг зарплат по чемпионатам, в которых он выступал, сообщают Vesti.kz.

29-летний игрок выступал в Казахстане за "Астану" и "Кайрат", в РПЛ он защищал цвета "Урала", в Польше играл за "Вислу", а в Бельгии за "Беерсхот". Также Жуков, играющий за "Цанчжоу", выступал в чемпионате Нидерландов за "Роду".

- Получается, Китай с Россией делят первое-второе места в вашем личном рейтинге, а Бельгия, Казахстан и Польша?

- Бельгия - третья после Китая и России. Так-то зарплаты там тоже хорошие, но налоги большие - до 50 процентов. В Казахстане раньше платили больше, чем в Польше, теперь наоборот - поменялись местами. В Китае налоги тоже немаленькие, около 40 процентов, но футболисты от этого не страдают - клубы находят возможность компенсировать издержки.

Ранее различные источники сообщили, что Жуков покинул китайский клуб но в то же время Transfermarkt утверждает, что у игрока есть действующий контракт до конца 2024 года. При этом сам хавбек признавался, что в Китае у него очень приличные финансовые условия.