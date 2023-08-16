Футболистам клуба КПЛ больше месяца не будут платить зарплату

Игроки и тренерский штаб актауского "Каспия" в очередной раз в текущем году столкнулись с финансовыми проблемами, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Как стало известно источнику, близкому к ситуации, команде обещают выплатить зарплату только в конце сентября. Не исключено, что и к этому сроку футболисты, тренеры и персонал не увидят денег.
По неофициальной информации, большая часть бюджета текущего года была освоена в первые месяцы после старта чемпионата предыдущими руководителями.
"Каспий" занимает 12-е место в КПЛ и борется за выживание. Команда имеет в своем активе 14 очков и опережает на два балла "Мактаарал" и "Аксу".
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