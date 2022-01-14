Футболиста сборной Казахстана не будет в "Кайрате"

Полузащитник сборной Казахстана по футболу Бауыржан Байтана продолжит карьеру в "Таразе", информирует пресс-служба клуба. При этом не уточняются детали контракта.

Хотя ранее сообщалось, что он получил предложение от "Кайрата", цвета которого защищал в период 2014-2015 годов.

Напомним, что "Тараз" занял десятое место в КПЛ-2021. 29-летний Байтана сыграл 25 матчей, забил пять мячей и сделал два ассиста. Также на его счету шесть игр в Кубке страны и два гола.

Ранее южане определились с главным тренером.