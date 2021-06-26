Футболиста "Кайсара" дисквалифицировали на два матча. Наказаны и другие клубы КПЛ

Cостоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета. По его итогам оштрафовали некоторые клубы, а также наказали футболиста "Кайсара" Елжаса Алтынбекова, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Приняты следующие решения:

16-й тур

"Шахтер" - "Тараз"

За недисциплинированное поведение команды, выразившееся в получении предупреждений пятью игроками команды, в соответствии с пунктом 1 статьи 48 Дисциплинарного регламента на ФК "Тараз" наложить штраф в размере 100 МРП, что составляет 291 700 (двести девяносто одну тысячу семьсот) тенге. ФК "Тараз" уплатить штраф до 24 июля 2021 года включительно.

"Ордабасы" - "Актобе"

За неподобающее поведение зрителей, выразившееся в выбросе бутылки на поле по окончании матча, в соответствии с подпунктом 1 статьи 63 Дисциплинарного регламента на ФК "Ордабасы" наложить штраф в размере 100 МРП, что составляет 291 700 (двести девяносто одну тысячу семьсот) тенге. ФК "Ордабасы" уплатить штраф до 24 июля 2021 года включительно.

"Каспий" - "Кайсар"

За неспортивное поведение, выразившееся в демонстрации оскорбительного жеста в адрес болельщиков в момент остановки игры, в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 44 Дисциплинарного регламента игрока команды "Кайсар" Елжаса Алтынбекова дисквалифицировать на два матча. Срок дисквалификации считать с 20 июня 2021 года.

"Туран" - "Кайрат"

За необеспечение безопасности игроков команды соперника, выразившееся в допуске в подтрибунное помещение посторонних лиц в соответствии со статьями 61, 62 Дисциплинарного регламента на ФК "Туран" наложить штраф в размере 100 МРП, что составляет 291 700 (двести девяносто одну тысячу семьсот) тенге. ФК "Туран" уплатить штраф до 24 июля 2021 года включительно.

"Астана" - "Ордабасы"

За недисциплинированное поведение команды, выразившееся в получении предупреждений пятью игроками команды, в соответствии с подпунктом 1 статьи 48 Дисциплинарного регламента на ФК "Ордабасы" наложить штраф в размере 100 МРП, что составляет 291 700 (двести девяносто одну тысячу семьсот) тенге. ФК "Ордабасы" уплатить штраф до 24 июля 2021 года включительно.

"Актобе" - "Кызыл-Жар"

За недисциплинированное поведение команды, выразившееся в получении предупреждений семью игроками команды, в соответствии с подпунктом 1 статьи 48 Дисциплинарного регламента на ФК "Актобе" наложить штраф в размере 100 МРП, что составляет 291 700 (двести девяносто одну тысячу семьсот) тенге. ФК "Актобе" уплатить штраф до 24 июля 2021 года включительно.

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