Футболист сборной Узбекистана возглавил гонку бомбардиров чемпионата Казахстана

Нападающий сборной Узбекистана по футболу и шымкентского "Ордабасы" Джасур Яхшибоев вышел на первое место в списке бомбардиров чемпионата Казахстана, передают Vesti.kz.

27-летний форвард оформил дубль в матче против "Шахтера" (3:2) в рамках 17-го тура КПЛ. Теперь на счету Яхшибоева семь забитых мячей.

Второе место в списке бомбардиров делят Ислам Чесноков ("Тобол") и Жоао Пауло ("Кайрат"), на счету которых по шесть голов.

По пять мячей забили Валерий Громыко ("Кайрат"/"Кайсар"), Максим Самородов ("Актобе") и Идрис Умаев ("Актобе").

С полным списком бомбардиров КПЛ можно ознакомиться здесь.