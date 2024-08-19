Футболист сборной Узбекистана возглавил гонку бомбардиров чемпионата Казахстана
Поделиться
Нападающий сборной Узбекистана по футболу и шымкентского "Ордабасы" Джасур Яхшибоев вышел на первое место в списке бомбардиров чемпионата Казахстана, передают Vesti.kz.
Нападающий сборной Узбекистана по футболу и шымкентского "Ордабасы" Джасур Яхшибоев вышел на первое место в списке бомбардиров чемпионата Казахстана, передают Vesti.kz.
27-летний форвард оформил дубль в матче против "Шахтера" (3:2) в рамках 17-го тура КПЛ. Теперь на счету Яхшибоева семь забитых мячей.
Второе место в списке бомбардиров делят Ислам Чесноков ("Тобол") и Жоао Пауло ("Кайрат"), на счету которых по шесть голов.
По пять мячей забили Валерий Громыко ("Кайрат"/"Кайсар"), Максим Самородов ("Актобе") и Идрис Умаев ("Актобе").
С полным списком бомбардиров КПЛ можно ознакомиться здесь.
Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"
|№
|Участник
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Кайрат
|16
|9
|4
|3
|25-13
|31
|2
|Актобе
|16
|8
|6
|2
|27-15
|30
|3
|Ордабасы
|14
|8
|5
|1
|24-11
|29
|4
|Елимай
|16
|6
|7
|3
|25-20
|25
|5
|Тобол
|14
|6
|4
|4
|20-14
|22
|6
|Кайсар
|15
|5
|6
|4
|16-18
|21
|7
|Атырау
|14
|4
|7
|3
|14-10
|19
|8
|Кызылжар
|16
|5
|4
|7
|16-15
|19
|9
|Астана
|13
|5
|3
|5
|14-12
|18
|10
|Жетысу
|16
|4
|6
|6
|14-20
|18
|11
|Туран
|14
|3
|3
|8
|11-22
|12
|12
|Женис
|15
|2
|3
|10
|9-25
|9
|13
|Шахтер
|15
|2
|2
|11
|7-27
|8
|14
|Аксу Пв
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Реклама