Футболист сборной Казахстана заработал удаление за празднование гола

Полузащитник "Турана" и сборной Казахстана Максим Федин был удален после своей замены в игре с "Ордабасы", сообщает Meta-ratings.kz.

"Ордабасы" не справился с аутсайдером чемпионата Казахстана

Отмечается, что ​на 68-й минуте Федин был заменен и покинул поле, а спустя две минуты получил вторую желтую карточку. Минутой ранее туркестанцы имели самый реальный момент открыть счет в матче, когда македонец Самир Фазли головой попал в штангу ворот "Ордабасы". Федин решил, что мяч уже пересек линию ворот и выбежал на поле, чтобы отпраздновать гол с партнерами.

В тот момент игроков "Турана" стало 12 на поле. ​Судья это заметил и удалил Федина. Теперь он пропустит следующую игру своей команды против "Кайрата" 23 апреля в Алматы.

Напомним, что 25-летний Федин играет за туркестанскую команду с этого года. В его карьере также были "Актобе", "Кайсар", "Тобол", "Окжетпес", "Атырау", "Спартак" (Суботица), "Байтерек". В национальную команду привлекается с 2018 года, а до этого выступал за все юношеские и молодежную сборные страны.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Каспий 6 4 1 1 6-3 13 2 Кайрат 6 3 3 0 7-3 12 3 Тобол 6 3 2 1 9-5 11 4 Шахтер 5 3 1 1 11-4 10 5 Астана 6 3 0 3 6-6 9 6 Ордабасы 6 2 2 2 7-5 8 7 Тараз 6 2 2 2 5-5 8 8 Актобе 6 2 2 2 6-7 8 9 Атырау 6 2 1 3 5-6 7 10 Акжайык 5 2 1 2 2-3 7 11 Кызыл-Жар 6 1 2 3 3-6 5 12 Аксу Ак 5 1 1 3 4-6 4 13 Махтаарал 6 1 1 4 5-13 4 14 Туран 5 0 3 2 0-4 3 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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