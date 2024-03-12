Футболист сборной Казахстана вернулся в родной клуб спустя 11 лет

Казахстанский футболист Серикжан Мужиков определился с клубом на новый сезон, сообщают Vesti.kz.

По информации KazFootball.kz, 34-летний хавбек вернулся в талдыкорганский "Жетысу".

Мужиков - воспитанник талдыкорганского футбола, карьеру начал в 2006 году в составе фарм-клуба "Жетысу"– ФК "Коксу". Дебют в премьер-лиге состоялся 17 мая 2008 года в Шымкенте в матче против "Ордабасы" (0:0).

Всего в составе талдыкорганского клуба провел шесть сезонов, сыграл 130 матчей, забил 12 мячей. Является вторым рекордсменом клуба по сыгранным матчам.

Мужиков вернулся в "Жетысу" спустя 11 лет. За это время он стал семикратным чемпионом страны, дважды обладателем Кубка Казахстана и четырежды обладателем Суперкубка Казахстана. В его карьере также были кызылординский "Кайсар", "Астана" и костанайский "Тобол".