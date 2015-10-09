Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
КПЛ
16 ноября 14:40
 

Футболист сборной Казахстана узнал способ попасть в Англию

Футболист сборной Казахстана узнал способ попасть в Англию Галымжан Кенжебек. Фото: ©Маржан Куандыков

Шотландский эксперт и журналист The Courier Sport Алан Темпл рассказал, чем "Данди Юнайтед" может заинтересовать Галымжана Кенжебека, передают Vesti.kz.

Плюсы от перехода в шотландский клуб

"Трудно предугадать, удовлетворит ли "Данди" финансовые требования Галымжана, но, если за ним действительно выстроилась очередь из греческих, чешских и других зарубежных клубов, разница в бюджете очевидна. Зато "Юнайтед" может предложить участие в больших матчах и путь в английский футбол", – сказал Темпл в интервью ASnews.kz.

Аналитик уверен, что финалисты Кубка УЕФА-1986/87 сделают все, чтобы подписать нового флангового нападающего:

"В команде есть три номинальных вингера: Трапановски, Фатах и Долчек. Но двое из них арендованы, а у третьего в 2026-м истекает контракт. Так что усилить эту позицию – задача первостепенная".

Напомним, что, по информации британских СМИ, 22-летний лидер "Елимая" привлек внимание "Данди Юнайтед". Расширенная стоимость состава шотландского клуба оценивается в 10,48 миллиона евро – почти на четыре миллиона больше, чем у "Елимая".

В карьере Кенжебека также были "Женис", "Мактаарал", "Кайрат", словацкий "Кошице" и кипрский "Акритас Хлоракас". С 2024 года начал вызываться в сборную Казахстана.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Товарищеские матчи 2025   •   Хорватия, Пула   •   Товарищеский матч, мужчины
Сегодня 22:00   •   не начат
Казахстан
Казахстан
- : -
Фарерские острова
Фарерские острова
Кто победит в основное время?
Казахстан
Ничья
Фарерские острова
Проголосовало 702 человек

