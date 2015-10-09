Футболист сборной Казахстана узнал способ попасть в Англию

Шотландский эксперт и журналист The Courier Sport Алан Темпл рассказал, чем "Данди Юнайтед" может заинтересовать Галымжана Кенжебека, передают Vesti.kz.

Плюсы от перехода в шотландский клуб

"Трудно предугадать, удовлетворит ли "Данди" финансовые требования Галымжана, но, если за ним действительно выстроилась очередь из греческих, чешских и других зарубежных клубов, разница в бюджете очевидна. Зато "Юнайтед" может предложить участие в больших матчах и путь в английский футбол", – сказал Темпл в интервью ASnews.kz.

Аналитик уверен, что финалисты Кубка УЕФА-1986/87 сделают все, чтобы подписать нового флангового нападающего:

"В команде есть три номинальных вингера: Трапановски, Фатах и Долчек. Но двое из них арендованы, а у третьего в 2026-м истекает контракт. Так что усилить эту позицию – задача первостепенная".

Напомним, что, по информации британских СМИ, 22-летний лидер "Елимая" привлек внимание "Данди Юнайтед". Расширенная стоимость состава шотландского клуба оценивается в 10,48 миллиона евро – почти на четыре миллиона больше, чем у "Елимая".

В карьере Кенжебека также были "Женис", "Мактаарал", "Кайрат", словацкий "Кошице" и кипрский "Акритас Хлоракас". С 2024 года начал вызываться в сборную Казахстана.