Футболист сборной Казахстана получил дисквалификацию

Нападающий "Актобе" и сборной Казахстана по футболу Максим Самородов дисквалифицирован на два матча. Такое решения принял Контрольно-дисциплинарный комитет, сообщают Vesti.kz со ссылкой на КФФ.

Форвард был удален на 96-й минуте матча 17-го тура КПЛ с актауским "Каспием".

"За неспортивное поведение по отношению к сопернику, в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 44 Дисциплинарного регламента игрока команды "Актобе" Самородова М. дисквалифицировать на два матча. Срок дисквалификации считать с 31 июля 2023 года", - говорится в сообщении.

В текущем сезоне КПЛ Самородов провел 17 матчей за "Актобе", в которых забил четыре гола и сделал четыре голевые передачи.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Ордабасы 17 13 3 1 36-12 42 2 Астана 18 12 3 3 23-14 39 3 Актобе 18 11 5 2 35-17 38 4 Кайрат 18 8 5 5 33-28 29 5 Кызылжар 17 9 2 6 18-15 29 6 Тобол 16 8 2 6 19-20 26 7 Кайсар 18 7 3 8 20-20 24 8 Атырау 18 6 6 6 20-22 24 9 Жетысу 18 7 3 8 18-25 24 10 Шахтер 18 5 4 9 21-25 19 11 Окжетпес 17 4 2 11 14-23 14 12 Каспий 18 3 5 10 20-31 14 13 Мактаарал 17 3 3 11 17-25 12 14 Аксу Пв 18 3 2 13 15-32 11 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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