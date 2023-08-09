Футболист сборной Казахстана получил дисквалификацию

Нападающий "Актобе" и сборной Казахстана по футболу Максим Самородов дисквалифицирован на два матча. Такое решения принял Контрольно-дисциплинарный комитет, сообщают Vesti.kz со ссылкой на КФФ.
Форвард был удален на 96-й минуте матча 17-го тура КПЛ с актауским "Каспием".
"За неспортивное поведение по отношению к сопернику, в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 44 Дисциплинарного регламента игрока команды "Актобе" Самородова М. дисквалифицировать на два матча. Срок дисквалификации считать с 31 июля 2023 года", - говорится в сообщении.
В текущем сезоне КПЛ Самородов провел 17 матчей за "Актобе", в которых забил четыре гола и сделал четыре голевые передачи.
Загрузка матч-центра...
Реклама