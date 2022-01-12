Футболист сборной Казахстана перейдет в "Астану"

Казахстанский защитник Максат Тайкенов близок к переходу в ФК "Астана", передает Meta-ratings.kz. ​

У футболиста был вариант подписания контракта с карагандинским "Шахтером", но он остановился на столичном клубе, так как ранее работал в "Каспии" с его новым главным тренером - Срджаном Благоевичем.

Отметим, что дебют Тайкенова в КПЛ состоялся в 2020 году. В прошлом году он дебютировал в составе сборной Казахстана, с которой и провел четыре матча. До премьер-лиги воспитанник актауского футбола и бразильской академии "Оле Бразил" выступал в составе "Байтерека" в первой лиге.

Напомним, что ранее стало известно об уходе из "Астаны" другого защитника - хорвата Луки Шимуновича.