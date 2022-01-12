"Астана" решила избавиться от хорватского защитника

Защитник "Астаны" Лука Шимунович близок к уходу из клуба, сообщает корреспондент Vesti.kz.

24-летний универсальный футболист отсутствует на сборах команды в Турции.

Клуб планирует искать на его позицию другого футболиста.

Шимунович может сыграть в центре и на фланге обороны, а также в качестве опорного полузащитника.

В "Астану" хорватский легионер перешел в 2019 году и помог команде завоевать титул чемпиона КПЛ в том году. В прошедшем сезоне сыграл в чемпионате 25 игр, в которых отметился двумя ассистами.