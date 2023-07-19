Футболист сборной Казахстана остался без клуба

Футболист сборной Казахстана Елдос Ахметов остался без клуба, сообщают Vesti.kz.
Этот сезон 33-летний защитник начинал в составе "Аксу". Однако теперь Ахметов числится в списке отзаявленных игроков.
В составе павлодарского клуба игрок провел семь матчей в чемпионате Казахстана и одну игру в Кубке страны. "Аксу" после 15 туров, набрав семь очков, занимаете последнее место в КПЛ.
Ахметов является воспитанником таразского футбола. В КПЛ он дебютировал в 2009 году в составе павлодарского "Иртыша". Также защитник играл за такие клубы, как "Тараз", "Астана", "Кайсар" и "Кайрат".
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