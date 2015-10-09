Футболист сборной Казахстана определился со своим будущим

Полузащитник сборной Казахстана Эльхан Астанов продолжит карьеру в футбольном клубе "Ордабасы", передают Vesti.kz.

25-летний Астанов является воспитанником "Ордабасы". В 2023 году, в статусе свободного агента, он перешёл в "Астану". Летом 2025-го последовал обратный трансфер в шымкентский клуб на правах аренды. Южане решили сохранить игрока в составе, продлив аренду до 31 декабря 2026 года, согласно данным Transfermarkt.

С 2021 года Астанов начал вызываться в сборную Казахстана.

