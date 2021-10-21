Футболист сборной Казахстана может сменить клуб в КПЛ

Защитник уральского "Акжайыка" и сборной Казахстана Еркин Тапалов получил предложение от "Актобе", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Титулованный клуб уже приступил к поиску новых футболистов, которые могли бы перейти в "Актобе" по окончании текущего сезона.

В КПЛ-2021 на счету Тапалова 23 матча, в которых он забил два гола и сделал две голевые передачи.

Также в июне универсальный футболист дебютировал в составе сборной Казахстана в товарищеской игре против Северной Македонии. В сентябре и в октябре Тапалов провел два матча в рамках отбора на ЧМ-2022, которые пришлись на Финляндию.

Воспитанник "Акжайыка", помимо родной команды, выступал за "Жетысу", "Каспий" и "Шахтер". Играет на позициях флангового защитника и центрального полузащитника.

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