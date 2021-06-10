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Футболист "Ньюкасла" мог оказаться в Казахстане. Известны клуб и детали трансфера

В АПЛ он провел шесть лет.

Футболист "Ньюкасла" мог оказаться в Казахстане. Известны клуб и детали трансфера
Шейк Тиоте. Фото: Sipany / Sipa
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Бывший полузащитник "Ньюкасла" Шейк Тиоте в 2017 году мог перейти в один из казахстанских клубов, передает корреспондент Vesti.kz.

Сообщалось, что экс-игрок сборной Кот-д’Ивуара получил предложение из чемпионата Казахстана, но тогда он выбрал Китай. Оказывается, этим клубом был алматинский "Кайрат".

"Тогдашний генеральный директор "желто-черных" Малик Кушалиев даже направил президенту английского клуба и по совместительству агенту ивуарийца мистеру Эшли трансферный запрос на игрока, предложив за его переход в алматинский клуб 300 тысяч евро.

Но 30-летний на тот момент Тиоте в итоге выбрал китайский "Бэйцзин Энтерпрайзес", отыграл за него 11 матчей и 5 июня 2017-го упал замертво прямо на тренировке команды, скончавшись от остановки сердца", - пишет телеграм-канал "Тень отца Гурмана".

До Китая Тиоте семь лет выступал за "Ньюкасл", шесть из которых - в английской премьер-лиге. В 138 матчах АПЛ опорный полузащитник забил один гол и отдал восемь голевых передач. Свой единственный мяч Тиоте забил 5 февраля 2011 года в ворота "Арсенала" (4:4) - тот гол поставил точку в игре, в которой "Ньюкасл" отыгрался со счета 0:4. 

До Англии Тиоте выступал за голландские клубы "Твенте" и "Рода", а карьеру начал в 19 лет в бельгийском "Андерлехте". Вместе со сборной Кот-д'Ивуара он становился чемпионом Африки и играл на чемпионатах мира-2010 и 2014.

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Метки:
Кайрат ФК КПЛ-2021 Футбольные трансферы АПЛ

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