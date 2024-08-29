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Вчера 16:17
 

Футболист "Кайрата" впервые в карьере получил вызов в сборную-сенсацию Евро-2024

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Футболист "Кайрата" впервые в карьере получил вызов в сборную-сенсацию Евро-2024 ©Vesti.kz/Алихан Сариев

Футболист "Кайрата" Лука Гадрани впервые в карьере получил вызов в сборную Грузии, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу алматинского клуба.

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Футболист "Кайрата" Лука Гадрани впервые в карьере получил вызов в сборную Грузии, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу алматинского клуба.

Защитник "желто-черных" в составе своей национальной сборной примет участие в матчах Лиги наций УЕФА.

7 сентября в Тбилиси пройдет матч против Чехии, а 10 сентября состоится игра с Албанией
в Тиране.

Гадрани перешел в "Кайрат" из "Актобе" в начале года, подписав контракт до 31 декабря 2025-го. В его карьере также были "Тараз", латвийская "Валмиера", иранский "Шахин Бушир", грузинские "Рустави", "Спартак-Цхинвали".

Напомним, Грузия впервые в истории вышла на чемпионат Европы-2024 в Германии, где сенсационно пробилась в плей-офф и уступила будущему чемпиону Испании (1:4).


Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 17 9 5 3 27-15 32
2 Актобе 17 8 7 2 28-16 31
3 Ордабасы 15 8 6 1 25-12 30
4 Елимай 17 7 7 3 27-21 28
5 Тобол 15 6 5 4 22-16 23
6 Атырау 15 5 7 3 15-10 22
7 Кайсар 16 5 7 4 16-18 22
8 Кызылжар 17 5 4 8 17-17 19
9 Жетысу 17 4 7 6 14-20 19
10 Астана 13 5 3 5 14-12 18
11 Туран 14 3 3 8 11-22 12
12 Женис 15 2 3 10 9-25 9
13 Шахтер 16 2 2 12 7-28 8
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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