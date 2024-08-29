Футболист "Кайрата" впервые в карьере получил вызов в сборную-сенсацию Евро-2024

Футболист "Кайрата" Лука Гадрани впервые в карьере получил вызов в сборную Грузии, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу алматинского клуба.

Защитник "желто-черных" в составе своей национальной сборной примет участие в матчах Лиги наций УЕФА.

7 сентября в Тбилиси пройдет матч против Чехии, а 10 сентября состоится игра с Албанией

в Тиране.

Гадрани перешел в "Кайрат" из "Актобе" в начале года, подписав контракт до 31 декабря 2025-го. В его карьере также были "Тараз", латвийская "Валмиера", иранский "Шахин Бушир", грузинские "Рустави", "Спартак-Цхинвали".

Напомним, Грузия впервые в истории вышла на чемпионат Европы-2024 в Германии, где сенсационно пробилась в плей-офф и уступила будущему чемпиону Испании (1:4).