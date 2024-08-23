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Футболист "Елимая" получил вызов на матчи Лиги наций

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Футболист "Елимая" получил вызов на матчи Лиги наций ©instagram.com/fc_elimai

Футболист "Елимая" Эдарлин Рейес Уренья получил вызов в сборную Доминиканской Республики, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу казахстанского клуба.

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Футболист "Елимая" Эдарлин Рейес Уренья получил вызов в сборную Доминиканской Республики, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу казахстанского клуба.

Главный тренер доминиканской сборной Габриэль Марсело Невелефф хочет видеть игрока "Елимая" в отборочных играх Лиги наций КОНКАКАФ. Эдарлин сможет сыграть за национальную команду 7 сентября против Бермудских островов и 10 сентября против сборной Доминики.

26-летний полузащитник присоединился к "Елимаю" этим летом и провел во всех турнирах шесть матчей, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами.

В карьере Рейеса также были ливийский "Аль-Иттихад" (Триполи), боливийские "Олвейс Реди", "Реал Санта-Крус", "Эмирейтс" из ОАЭ и доминиканский "Цибао".

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 16 9 4 3 25-13 31
2 Актобе 16 8 6 2 27-15 30
3 Ордабасы 14 8 5 1 24-11 29
4 Елимай 16 6 7 3 25-20 25
5 Тобол 14 6 4 4 20-14 22
6 Кайсар 15 5 6 4 16-18 21
7 Атырау 14 4 7 3 14-10 19
8 Кызылжар 16 5 4 7 16-15 19
9 Астана 13 5 3 5 14-12 18
10 Жетысу 16 4 6 6 14-20 18
11 Туран 14 3 3 8 11-22 12
12 Женис 15 2 3 10 9-25 9
13 Шахтер 15 2 2 11 7-27 8
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Елимай ФК Футбол КПЛ Лига наций Доминиканская Республика

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