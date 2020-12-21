Футболист "Астаны" помог воспитанникам столичного детского дома

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Футболист купил и лично доставил воспитанникам детского дома "Светоч" спортивный инвентарь.
В завершившемся сезоне 20-летний воспитанник "Астаны" на правах аренды выступал за "Актобе" в первой лиге Казахстана. За десять проведенных матчей Владислав отметился двумя забитыми мячами и помог актюбинцам вернуться в премьер-лигу.
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