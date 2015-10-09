Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
КПЛ
Сегодня 10:00
 

Форвард сборной Узбекистана заинтересовал топ-клуб КПЛ: он забивает в ЛЧ и поедет на ЧМ

  Комментарии

©UFA

Нападающий "Насафа" и сборной Узбекистана по футболу Хусаин Норчаев может продолжить карьеру в Казахстане, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Telegram-канал "Азия Спорт".

По информации источника, 23-летний форвард попал в сферу интересов семейского "Елимая".

"Команда сыграет в еврокубках, чем и может привлечь Хусаина. Ну и по деньгам нужно футболиста не обидеть. В "Насафе" у него зарплата вполне достойная. Так что казахстанцам нужно будет положить не менее 20 тысяч долларов (10 миллионов тенге) в месяц.

Что касается уровня игрока, то он достаточно высокий. Норчаев один из лучших бомбардиров узбекской Суперлиги, забивает за "Насаф" в ЛЧ, привлекается в сборную и, скорее всего, поедет на ЧМ.

Между тем, за эти же деньги можно подписать легионера с европейским опытом. Но у Хусаина высокий потенциал, а если забрать его зимой, то в случае его успешного выступления на ЧМ в составе сборной Узбекистана, его можно будет крайне удачно перепродать. Хотя нужно помнить, что футболисту уже 23 года.

В общем, ТОП-4 команды чемпионата Казахстана это очень интересный расклад для Норчаева, считаю.

Напоминают, что Хусаином интересовалась португальская "Брага". Он уже должен был ехать этим летом на медобследование, но не успел оформить документы. Сохраняется ли интерес, пока не понятно. Добавлю, что поглядывают на футболиста и из России", – пишет источник.

По итогам сезона "Елимай" набрал 43 очка и занял четвёртое место в таблице КПЛ. В следующем сезоне клуб выступит в квалификации Лиги конференций.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →

