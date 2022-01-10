Форвард сборной Казахстана выбрал новый клуб. У него были предложения из Европы

Нападающий сборной Казахстана по футболу Роман Муртазаев определился с новым клубом, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации Meta-ratings.kz, 27-летний форвард подписал контракт с карагандинским "Шахтером". Последним клубом казахстанца была калининградская "Балтика", которая ранее договорилась с игроком о расторжении соглашения.

Ранее сообщалось, что Муртазаев может продолжить карьеру в европейском чемпионате. У него были предложения от венгерского "Уйпешта" и греческой ПАС "Янины".

Помимо "Шахтера", на форварда также претендовали "Астана" и "Актобе". Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.

В нынешнем сезоне ФНЛ Муртазаев провел за "Балтику" 11 матчей, но результативными действиями не отметился. Калининградцы занимают седьмое место в турнирной таблице, набрав 38 очков в 25 турах.