Форвард сборной Казахстана собрался покинуть "Ордабасы". Он получил предложение от другого клуба

Нападающий сборной Казахстана по футболу Сергей Хижниченко может покинуть "Ордабасы", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Как отмечает источник, он, скорее всего, не останется в шымкентском клубе на будущий сезон, так как у него есть конкретное предложение от другого клуба, ставящего задачу бороться за медали в следующем году.

30-летний Хижниченко выступает за "Ордабасы" с 2020 года. В КПЛ-2021 провел 22 матча, забил три гола и отдал один ассист, в то время как южане финишировали на пятом месте.

Напомним, что ранее этот же источник сообщал об интересе к Хижниченко со стороны нескольких клубов ФНЛ (второй по значимости дивизион России).