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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Форвард из ФНЛ-2 и сдержанность Карповича. Что не так с трансферами "Актобе"

Форвард из ФНЛ-2 и сдержанность Карповича. Что не так с трансферами "Актобе"
©ФК "Актобе"

На фоне "Ордабасы" и "Астаны" у еще одного большого клуба КПЛ - "Актобе" проходит крайне странная трансферная кампания. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему селекция западно-казахстанского клуба вызывает неоднозначную реакцию.

Начнем с того, что на данный момент, 17 июля у "Актобе" официально ни одного новичка в летнее трансферное окно. До первого матча в квалификации Лиги конференций десять дней.

При этом, "Астана" подписала основных игроков сборной Казахстана (Яна Вороговского и Александра Марочкина), а также игрока сборной Боснии и Герцеговины (Степана Лончара). "Ордабасы" выписал кандидата в сборную Казахстана (Думана Нарзилдаева) и двух еще недавно выступавших за сборную Украины футболистов - Артема Беседина и Евгения Макаренко. Шымкентский клуб стартует в еврокубках в те же даты, что и "Актобе", но трансферы осуществил заранее и дал новичкам время для адаптации.

В это время "Актобе" никак не усилился, а мог и вовсе потерять. Сохранить Армана Кенесова клубу удалось лишь благодаря усилиям высшего руководства области.

После недавного матча с "Шахтером" главному тренеру "Актобе" Андрею Карповичу задали вопрос о новичках. По информации разных источников, в клуб уже прибыли два игрока: российский нападающий Роман Изотов и защитник из Кыргызстана Айзар Акматов.

"Будут ли заявлены новички? Сложный вопрос. Я общался только с одним из игроков - Романом Изотовым. По остальным ничего не могу сказать. Я знаю, что они находятся на базе, но какой у них статус мне сложно сказать. Конечно, мы хотим качественно усилиться. Я говорил руководству, что нам не хватает обоймы", - заявил Карпович. 

Как известно, у "Актобе" новый председатель правления - это Сергей Куленко. При этом, одним из первых трансферов клуба может стать (или уже стал) Роман Изотов из второй команды тульского "Арсенала". Выбор для усиления представляется не самым очевидным, но отметим, что упомянутый Куленко в начале 2010-х работал директором того самого "Арсенала".

В защиту трансфера Изотова могут показать его статистику за прошлый сезон: 21 матч, 22 гола. Только вот такую шикарную результативность форвард демонстрировал в ФНЛ-2 (третий по силе дивизион в России). Изотову 27 лет, за основу "Арсенала" он сыграл 184 минуты (ни одного гола и ассиста). Показательно, что никто не подписал Изотова даже из клубов ФНЛ, хотя кадровый дефицит там стоит остро. Зачем "Актобе" 27-летний российский нападающий, который никогда стабильно не играл даже на уровне ФНЛ? И чем он лучше местного и более перспективного Абылайхана Жумабека?

Акматов - еще одна спорная кандидатура. Зимой он проходил просмотр в "Кызыл-Жаре", но не подошел петропавловцам. Как третью команду КПЛ может устраивать футболист, которого забраковали в клубе ниже статусом?

Карпович исходя из клубной этики не может открыто выражать недовольство, но даже из его витиеватых ответов по трансферам можно сделать вывод, что прибывающие новички его не совсем устраивают. И это абсолютно понятная реакция, если взглянуть на бэкграунд этих игроков и на трансферы конкурентов "Актобе" в КПЛ.

Конечно, нельзя делать однозначных выводов по работе нового руководителя "Актобе", ведь он находится в клубе совсем непродолжительный срок. Но пока общий фон вокруг клуба не вселяет оптимизма болельщикам. Ведь помимо странных трансферов и едва не ушедшего Кенесова, "Актобе" по информации Айдына Кожахмета не хочет оплачивать операцию Данилу Пенчикову, получившему тяжелую травму будучи игроком "красно-белых".

В общем, на текущий момент сезона "Актобе" проигрывает конкурентам не только по спортивной части, но и репутационно.

Фото: ФК "Актобе"©, ФК "Арсенал-Тула"©

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 16 12 3 1 34-11 39
2 Астана 16 12 2 2 23-13 38
3 Актобе 15 9 4 2 28-13 31
4 Кайрат 15 8 3 4 29-22 27
5 Кызылжар 14 8 1 5 15-12 25
6 Тобол 14 7 2 5 17-18 23
7 Атырау 15 6 4 5 18-19 22
8 Кайсар 15 6 2 7 18-19 20
9 Жетысу 15 6 1 8 15-23 19
10 Шахтер 15 4 3 8 17-21 15
11 Окжетпес 16 4 2 10 14-21 14
12 Мактаарал 16 3 2 11 15-23 11
13 Каспий 15 2 4 9 15-27 10
14 Аксу Пв 15 2 1 12 11-27 7

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Метки:
Актобе ФК Карпович Андрей КПЛ Лига конференций

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