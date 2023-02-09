ФК "Астана" планирует построить базу и крытый футбольный манеж

Столичная "Астана" рассматривает возможность строительства базы для команд, а также крытого футбольного манежа, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В настоящее время есть несколько вариантов расположения объектов - на левом берегу Астаны. В скором времени клуб планирует определиться с местом строительства базы и манежа.

Крытый футбольный манеж даст возможность тренироваться круглогодично не только основной команде, но и молодежной, а также воспитанникам футбольного центра.

Что касается базы, то собственного офиса у клуба, существующего с 2009 года, до сих пор нет. "Астана" арендует офис на левом берегу города, а ранее базировалась на правом.

Напомним, по итогам КПЛ-2022 команда заняла первое место и будущим летом представит страну в квалификации Лиги чемпионов.

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