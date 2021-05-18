ФК "Актобе" может возглавить местный специалист. Подробности

Новым главным тренером футбольного клуба "Актобе" может быть назначен местный специалист, сообщает Meta-ratings.kz.

После отправки в отставку белорусского специалиста Алексея Баги в качестве кандидатов на вакантную должность рассматривались россияне Сергей Первушин, Владимир Газзаев и Вадим Евсеев, казахстанец Евгений Яровенко, проживающий в Украине, а также болгары Николай Костов и Стойчо Младенов.

Ситуация с новым тренером "Актобе" получила неожиданный поворот

Однако существует вариант, при котором "Актобе" возглавит местный специалист. В городе три тренера имеют лицензию PRO - Игорь Прохницкий, Валерий Алемаскин и экс-россиянин Алексей Косолапов.

Возможен вариант, при котором кто-то из них де-юре возглавит команду, а руководить фактически будет россиянин Владимир Зеленовский, при котором "Актобе" вернулся в КПЛ.

Если такой вариант будет утвержден, то наиболее предпочтительные шансы возглавить команду у бывшего капитана московского "Локомотива" и экс-игрока сборной России Алексея Косолапова.

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