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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Фирмино получил предложение из Казахстана

Фирмино получил предложение из Казахстана
©ФК "Арарат"

Португальский нападающий Уго Фирмино может продолжить карьеру в Казахстане, сообщают Vesti.kz.

По информации A Bola, 34-летний форвард покинул армянский "Арарат". Отмечается, что приоритетом для нападающего является возвращение в Португалию.

В то же время Фирмино уже получил предложения из-за рубежа, в частности, из Казахстана, Болгарии и Латвии.

В Португалии футболист играл за "Кова да Пьедаде", "Эшторил", "Жил Висенте" и другие клубы, также он выступал на Кипре, в Анголе и Румынии.

В сезоне-2022/23 Фирмино провел 23 матча в чемпионате Армении, в которых забил девять мячей и отдал две голевые передачи. Transfermarkt оценивает этого футболиста в 150 тысяч евро.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Астана 14 10 2 2 18-11 32
2 Ордабасы 12 9 2 1 26-10 29
3 Актобе 12 7 3 2 24-11 24
4 Кызылжар 12 7 1 4 13-8 22
5 Кайрат 12 6 3 3 24-20 21
6 Тобол 12 6 2 4 16-15 20
7 Атырау 12 5 3 4 14-17 18
8 Кайсар 12 5 1 6 15-16 16
9 Жетысу 12 4 1 7 11-19 13
10 Шахтер 12 3 3 6 14-18 12
11 Окжетпес 12 3 2 7 13-15 11
12 Каспий 12 2 4 6 12-20 10
13 Мактаарал 13 3 0 10 11-18 9
14 Аксу Пв 13 2 1 10 11-24 7

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