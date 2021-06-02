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Фаворита Боранбаева предостерегли от работы в "Кайрате"

Его признали лучшим тренером сезона-2020/21.

Фаворита Боранбаева предостерегли от работы в "Кайрате"
Сергей Ребров. Фото ФК "Ференцварош"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Gazeta.ua порассуждала о будущем украинского тренера Сергея Реброва, которого очень хотел подписать "Кайрат", и пришла к выводу, что ему не стоит ехать в Казахстан. 

"...возвращение на Ближний Восток - возможность заработать. В футбольном плане там нельзя найти развития. Ребров - специалист, которому думать только о деньгах не стоит. Кроме того, все достижения с "Ференцварошем" будут забыты. Затем снова нужно будет делать два шага назад, чтобы начать работать в Европе.

Таким же выглядит вариант с работой в "Кайрате". Чемпионат Казахстана вряд ли что-то даст новое Реброву в плане тренерской работы.

Остается только чемпионат Турции с "Фенербахче". Клуб из Стамбула ищет нового тренера. Ребров является одним из главных претендентов. Украинец имеет опыт выступлений за команду в качестве игрока", - говорится в тексте.

Ребров был признан лучшим тренером сезона-2020/21 в чемпионате Венгрии. Под его руководством "Ференцварош" третий раз подряд выиграл чемпионство.

Напомним, что ранее владелец алматинского клуба Кайрат Боранбаев подтвердил, что последние четыре года пытался подписать Реброва.

Нынешним наставником "желто-черных" Алексеем Шпилевским недовольны болельщики. После 14 туров команда занимает четвертое место, отставая на десять очков от лидирующей "Астаны".

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Метки:
Кайрат ФК КПЛ-2021 Боранбаев Кайрат

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