Фаворита Боранбаева предостерегли от работы в "Кайрате"

Gazeta.ua порассуждала о будущем украинского тренера Сергея Реброва, которого очень хотел подписать "Кайрат", и пришла к выводу, что ему не стоит ехать в Казахстан.
"...возвращение на Ближний Восток - возможность заработать. В футбольном плане там нельзя найти развития. Ребров - специалист, которому думать только о деньгах не стоит. Кроме того, все достижения с "Ференцварошем" будут забыты. Затем снова нужно будет делать два шага назад, чтобы начать работать в Европе.
Таким же выглядит вариант с работой в "Кайрате". Чемпионат Казахстана вряд ли что-то даст новое Реброву в плане тренерской работы.
Остается только чемпионат Турции с "Фенербахче". Клуб из Стамбула ищет нового тренера. Ребров является одним из главных претендентов. Украинец имеет опыт выступлений за команду в качестве игрока", - говорится в тексте.
Ребров был признан лучшим тренером сезона-2020/21 в чемпионате Венгрии. Под его руководством "Ференцварош" третий раз подряд выиграл чемпионство.
Напомним, что ранее владелец алматинского клуба Кайрат Боранбаев подтвердил, что последние четыре года пытался подписать Реброва.
Нынешним наставником "желто-черных" Алексеем Шпилевским недовольны болельщики. После 14 туров команда занимает четвертое место, отставая на десять очков от лидирующей "Астаны".
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