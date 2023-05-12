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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Фаворит Шпилевского, оффер из Польши и статус запасного. Почему Алыкулов ушел из "Кайрата"

Фаворит Шпилевского, оффер из Польши и статус запасного. Почему Алыкулов ушел из "Кайрата"
©ФК "Кайрат"

Гулжигит Алыкулов стремительно и ярко ворвался в казахстанский футбол, но столь же быстро угас в нем. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о стагнации игрока сборной Кыргызстана и его уходе из "Кайрата"

В 2020 году трансфер Алыкулова из белорусского "Немана" в "Кайрат" выглядел интересным, но больших ожиданий от него не было. Да, молодой, талантливый игрок, но в тот период у алматинского клуба были трансферы с более широким размахом. 

Тем не менее, Алыкулов органично вписался в команду Алексея Шпилевского и помог завоевать чемпионский титул. Белорусский тренер высоко котировал вингера, но весной 2021 года тренер ушел, и с этого периода доверие к Гулжигиту уже не было столь фундаментальным. Курбан Бердыев и Кирилл Кекер очень разные во всем специалисты, но по части Алыкулова у них оказалось схожее мнение - Гулжигит в их восприятии стал игроком ротации. 

Сам игрок не скрывал разочарования, когда ушел Шпилевский:

"Я был в шоке после его ухода, возникло двоякое чувство, с одной стороны, я рад за него, но с другой - печально, что он ушел. Желаю ему удачи, думаю, у него все получится. Могу ли играть в Германии под его руководством? Посмотрим, сейчас я не могу ничего сказать". 

Ни в Германию, ни на Кипр (по крайней мере пока) к Шпилевскому вингер так и не перебрался. Но в январе 2022 года Алыкулов имел реальное предложение от варшавской "Легии". Однако "Кайрат" отказался от сделки, поскольку поляки хотели взять игрока бесплатно в аренду и затем при благоприятных обстоятельствах выкупить. 

История потерянного шанса с "Легией" больно ударила по Алыкулову, а весной того же 2022 года в отношениях игрока и клуба возникло настоящее напряжение. Владимир Осипов, представляющий интересы Гулжигита, публично заявил, что его клиент несчастлив в "Кайрате".  

"Футболист сейчас несчастлив. Он болен футболом, кайфует от него. Несмотря на все зарплаты, когда он играл и при этом у него были меньшие финансовые условия, скорее всего, он чувствовал себя более счастливым, чем сейчас, сидя на скамейке "Кайрата". Поэтому мы в первую очередь ищем возможность, где футболист будет играть, развиваться и продолжать карьеру. Будет ли в другой казахстанской команде? Я не могу ничего исключать", - заявил тогда Осипов. 

Бердыев, усадивший Алыкулова на скамейку запасных, чуть позже ушел, но при Кекере статус кыргызстанца в команде сильно не изменился. Даже когда "Кайрат" разгрузил состав от больших легионеров, Алыкулов в такой конфигурации остался эпизодической фигурой. 

Минувшей зимой "Кайрат" может и был готов продать игрока, но высокого спроса или устраивающего клуб предложения не возникло. При этом Гулжигит продуктивно начал нынешний сезон - забил и отдал в первом туре с "Атырау", однако затем все вернулось в прежнее русло. 

И вот середина мая, трансферные окна в большинстве стран закрыты, а "Кайрат" неожиданно объявляет об уходе Алыкулова. Такой итог напрашивался, но случился он в очень нетипичное для этого время. 

Если финализировать впечатления от карьеры Алыкулова в "Кайрате", то они получаются крайне противоречивыми. Классный старт при Шпилевском сменился на мучения при Бердыеве и Кекере. Игрока выделяли болельщики, но специалисты корили его за малопродуктивность. Увы, но Алыкулов за три года действительно не расширил свой функционал, он остался игроком определенного стиля, к которому привыкли соперники. На сегодня их союз с "Кайратом" исчерпал себя с обеих сторон, но, возможно, другой клуб позволит Гулжгиту сделать скачок в игровом плане. 

Фото: ФК "Кайрат"©

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Астана 9 7 0 2 13-9 21
2 Кызылжар 8 6 1 1 10-3 19
3 Ордабасы 8 5 2 1 20-8 17
4 Актобе 8 5 2 1 20-9 17
5 Кайрат 8 4 3 1 19-12 15
6 Тобол 8 3 2 3 12-13 11
7 Атырау 8 3 2 3 8-14 11
8 Окжетпес 8 3 1 4 11-10 10
9 Кайсар 8 3 1 4 11-13 10
10 Жетысу 8 3 1 4 7-11 10
11 Шахтер 8 2 2 4 10-12 8
12 Каспий 8 1 2 5 8-16 5
13 Аксу Пв 8 1 1 6 8-18 4
14 Мактаарал 9 1 0 8 5-14 3

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Метки:
Кайрат ФК КПЛ Алыкулов Гулжигит Шпилевский Алексей

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