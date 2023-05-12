Фаворит Шпилевского, оффер из Польши и статус запасного. Почему Алыкулов ушел из "Кайрата"

Гулжигит Алыкулов стремительно и ярко ворвался в казахстанский футбол, но столь же быстро угас в нем. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о стагнации игрока сборной Кыргызстана и его уходе из "Кайрата".
В 2020 году трансфер Алыкулова из белорусского "Немана" в "Кайрат" выглядел интересным, но больших ожиданий от него не было. Да, молодой, талантливый игрок, но в тот период у алматинского клуба были трансферы с более широким размахом.
Тем не менее, Алыкулов органично вписался в команду Алексея Шпилевского и помог завоевать чемпионский титул. Белорусский тренер высоко котировал вингера, но весной 2021 года тренер ушел, и с этого периода доверие к Гулжигиту уже не было столь фундаментальным. Курбан Бердыев и Кирилл Кекер очень разные во всем специалисты, но по части Алыкулова у них оказалось схожее мнение - Гулжигит в их восприятии стал игроком ротации.
Сам игрок не скрывал разочарования, когда ушел Шпилевский:
"Я был в шоке после его ухода, возникло двоякое чувство, с одной стороны, я рад за него, но с другой - печально, что он ушел. Желаю ему удачи, думаю, у него все получится. Могу ли играть в Германии под его руководством? Посмотрим, сейчас я не могу ничего сказать".
Ни в Германию, ни на Кипр (по крайней мере пока) к Шпилевскому вингер так и не перебрался. Но в январе 2022 года Алыкулов имел реальное предложение от варшавской "Легии". Однако "Кайрат" отказался от сделки, поскольку поляки хотели взять игрока бесплатно в аренду и затем при благоприятных обстоятельствах выкупить.
История потерянного шанса с "Легией" больно ударила по Алыкулову, а весной того же 2022 года в отношениях игрока и клуба возникло настоящее напряжение. Владимир Осипов, представляющий интересы Гулжигита, публично заявил, что его клиент несчастлив в "Кайрате".
"Футболист сейчас несчастлив. Он болен футболом, кайфует от него. Несмотря на все зарплаты, когда он играл и при этом у него были меньшие финансовые условия, скорее всего, он чувствовал себя более счастливым, чем сейчас, сидя на скамейке "Кайрата". Поэтому мы в первую очередь ищем возможность, где футболист будет играть, развиваться и продолжать карьеру. Будет ли в другой казахстанской команде? Я не могу ничего исключать", - заявил тогда Осипов.
Бердыев, усадивший Алыкулова на скамейку запасных, чуть позже ушел, но при Кекере статус кыргызстанца в команде сильно не изменился. Даже когда "Кайрат" разгрузил состав от больших легионеров, Алыкулов в такой конфигурации остался эпизодической фигурой.
Минувшей зимой "Кайрат" может и был готов продать игрока, но высокого спроса или устраивающего клуб предложения не возникло. При этом Гулжигит продуктивно начал нынешний сезон - забил и отдал в первом туре с "Атырау", однако затем все вернулось в прежнее русло.
И вот середина мая, трансферные окна в большинстве стран закрыты, а "Кайрат" неожиданно объявляет об уходе Алыкулова. Такой итог напрашивался, но случился он в очень нетипичное для этого время.
Если финализировать впечатления от карьеры Алыкулова в "Кайрате", то они получаются крайне противоречивыми. Классный старт при Шпилевском сменился на мучения при Бердыеве и Кекере. Игрока выделяли болельщики, но специалисты корили его за малопродуктивность. Увы, но Алыкулов за три года действительно не расширил свой функционал, он остался игроком определенного стиля, к которому привыкли соперники. На сегодня их союз с "Кайратом" исчерпал себя с обеих сторон, но, возможно, другой клуб позволит Гулжгиту сделать скачок в игровом плане.
Фото: ФК "Кайрат"©
Загрузка матч-центра...
Реклама