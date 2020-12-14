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Фаворит Шпилевского, будущий участник Евро, топ-опорник. Как полузащитник "Кайрата" приехал на замену Куату и стал лучшим в КПЛ

Это был его дебютный сезон в Казахстане.

Фаворит Шпилевского, будущий участник Евро, топ-опорник. Как полузащитник "Кайрата" приехал на замену Куату и стал лучшим в КПЛ
Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Покажи мне свою полузащиту и я скажу, какая у тебя команда - фраза, которая будет всегда актуальна в футболе. В минувшем сезоне чемпионата Казахстана многие игроки средней линии показали себя на высоком уровне, но по сумме ключевых факторов явно выделялся лишь один. Корреспондент Vesti.kz уверен, что этот футболист не только лучший на своей позиции, но и в целом главный игрок сезона в КПЛ. 

Яцек Гуральски - лучший полузащитник лиги с отрывом и тут большинство тренеров КПЛ, нейтральных экспертов, игроков будут абсолютно согласны. С номинацией "лучший игрок КПЛ" чуть сложнее и тут споры, кажется, неминуемы.


Сам приезд поляка в КПЛ - событие. Далеко не всегда даже ведущий казахстанский клуб может переманить к себе действительного качественного игрока, в нормальном (не предпенсионном для спортсмена) возрасте, из очень крепкой европейской сборной (Польши).

Нельзя забывать, что Яцек приехал на место Исламбека Куата, как ни крути, это один из символов современного "Кайрата", знаковый игрок для клуба. Но Гуральски довольно быстро сделал так, что о потере казахстанца забыли болельщики. Он не просто заменил, а вывел на качественно новый уровень игру в этой позиции для "Кайрата". При этом поляк показал еще и безупречные ментальные данные, быстро адаптировавшись в коллективе и показав себя профессионалом с большой буквы.



Трансфер Гуральски - это улучшение бренда "Кайрата" и чемпионата Казахстана. Его статус игрока основной обоймы сборной Польши дает понять другим подобным футболистам - в Казахстан можно ехать и играть в футбол. То как Гуральски отзывается о всей жизнедеятельности "Кайрата" - реклама, которую не купишь нигде, отличный фидбек. Кроме того, хавбек ликвиден, еще до переезда в Алматы за ним наблюдало множество клубов СНГ и Европы. Если Яцек попадет в основную заявку своей сборной на предстоящий Евро, это еще больше повысит его статус, а также трансферную стоимость. К слову, именно по этому показателю поляк является самым дорогим игроком КПЛ по версии Transfermarkt.

Когда лучшим игроком признается опорный полузащитник, это совсем не типичная история, тем более, что ярких игроков атаки в нашем чемпионате тоже хватало. Но все же Гуральски, в отличие, например, от Вагнера, системно более важная фигура. Эту теорию публично подтвердил Алексей Шпилевский, заявивший, что при наличии поляка "Кайрат" мог бы выиграть титул еще в прошлом году, то есть он назвал именно Гуральски ключом к успеху.



Польский полузащитник показал элитный уровень игры на свой позиции. Совершенно дикий объем работы, чтение игры, бескомпромиссность, умение страховать партнеров в нужный момент. Шпилевский часто говорит о переключениях и Гуральски именно в этом компоненте важнейшее звено, он дает стартовое и самое важное действие - отбор (будь то перехват или выигрыш единоборства), а дальше команда вылетает в атаку. Без Гуральски стиль игры "Кайрата" при Шпилевском очень уязвим.

Безусловно, футбол это игра про голы, про созидание, но в современных реалиях, где повышается интенсивность, где командные взаимодействия превалирует над индивидуальной яркостью, сверхважен игрок с такими качествами, как у Гуральски.

Фото: ПФЛК©

 

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Метки:
Кайрат ФК КПЛ-2020 Гуральски Яцек

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