Фанаты попросили Тимура Турлова выкупить "Актобе". Бизнесмен дал ответ

Болельщики "Актобе" обратились к известному казахстанскому бизнесмену, владельцу компании Freedom Holding Тимуру Турлову с просьбой выкупить футбольный клуб, сообщают Vesti.kz.

Они написали пост в Instagram, выступив с обращением и отметив, что такая покупка может быть очень удачной для бизнеса.

"Тимур Турлов сейчас активно заходит в футбольное пространство, отличный пример тому QJ League. За короткие сроки уже весь Казахстан следит за этим турниром. Мы предлагаем и просим вас купить футбольный клуб Актобе. Взять полный пакет акций. У нас большая армия болельщиков, больше чем у всех вместе взятых команд КПЛ. Полный стадион. Даже действующий стадион для армии болельщиков мал. Нам нужен минимум на 30 тысяч человек. На матчи "Актобе" приезжают туристы из других городов и даже стран. Через площадку "Актобе" вы можете продвигать свои компании", - говорится в обращении.

Турлов на обращение фанатов "Актобе" отреагировал и оставил комментарий под постом.

"Вы очень крутые, и я ужасно растроган. Дайте чуть выдохнуть и собраться с мыслями", - ответил бизнесмен.

Напомним, что Турлов активно участвует в развитии казахстанского футбола. Он возглавляет Казахстанскую федерацию шахмат, а также работает молодежной лигой по футболу и с Super Bol.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Ордабасы 17 13 3 1 36-12 42 2 Астана 18 12 3 3 23-14 39 3 Актобе 18 11 5 2 35-17 38 4 Кайрат 18 8 5 5 33-28 29 5 Кызылжар 17 9 2 6 18-15 29 6 Тобол 16 8 2 6 19-20 26 7 Кайсар 18 7 3 8 20-20 24 8 Атырау 18 6 6 6 20-22 24 9 Жетысу 18 7 3 8 18-25 24 10 Шахтер 18 5 4 9 21-25 19 11 Окжетпес 17 4 2 11 14-23 14 12 Каспий 18 3 5 10 20-31 14 13 Мактаарал 17 3 3 11 17-25 12 14 Аксу Пв 18 3 2 13 15-32 11 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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