Фанаты попросили Тимура Турлова выкупить "Актобе". Бизнесмен дал ответ

Болельщики "Актобе" обратились к известному казахстанскому бизнесмену, владельцу компании Freedom Holding Тимуру Турлову с просьбой выкупить футбольный клуб, сообщают Vesti.kz.
Они написали пост в Instagram, выступив с обращением и отметив, что такая покупка может быть очень удачной для бизнеса.
"Тимур Турлов сейчас активно заходит в футбольное пространство, отличный пример тому QJ League. За короткие сроки уже весь Казахстан следит за этим турниром. Мы предлагаем и просим вас купить футбольный клуб Актобе. Взять полный пакет акций. У нас большая армия болельщиков, больше чем у всех вместе взятых команд КПЛ. Полный стадион. Даже действующий стадион для армии болельщиков мал. Нам нужен минимум на 30 тысяч человек. На матчи "Актобе" приезжают туристы из других городов и даже стран. Через площадку "Актобе" вы можете продвигать свои компании", - говорится в обращении.
Турлов на обращение фанатов "Актобе" отреагировал и оставил комментарий под постом.
"Вы очень крутые, и я ужасно растроган. Дайте чуть выдохнуть и собраться с мыслями", - ответил бизнесмен.
Напомним, что Турлов активно участвует в развитии казахстанского футбола. Он возглавляет Казахстанскую федерацию шахмат, а также работает молодежной лигой по футболу и с Super Bol.
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