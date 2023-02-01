Европейский клуб сообщил о решении своего капитана выступать в Казахстане

Литовский футбольный клуб "Хегельманн" объявил об уходе своего капитана Вилюса Арманавичюса, сообщает корреспондент Vesti.kz.
27-летний полузащитник, выступавший за "бело-голубых" с начала сезона-2020, отныне будет играть в Казахстане. Он воспользовался предусмотренной контрактом опцией и покинул команду, приняв предложение от актауского "Каспия".
"Это были три замечательных года, я видел, как клуб развивался и стал серьезным претендентом на призовые места. В то же время я совершенствовался как игрок.
Я хотел бы поблагодарить всех людей, которых я встретил в клубе, все они способствовали моему росту как футболиста. Спасибо моим партнерам по команде. Отдельная благодарность всем тренерам и администрации клуба.
Уйти из этого клуба было сложно, трудно было принять такое решение. Футболист всегда мечтает уехать за границу, попробовать там свои силы, но, уезжая, понимаешь, как хорошо ты играл в своем клубе. Но мы должны принимать новые вызовы.
Желаю "Хегельманну"удачи", - приводит его слова пресс-служба клуба.
Арманавичюс прежде выступал только у себя на родине за "Атлантас", "Ионаву", "Рудупис", "Стумбрас". В сборную Литвы привлекается с 2021 года.
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