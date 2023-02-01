Европейский клуб сообщил о решении своего капитана выступать в Казахстане

Литовский футбольный клуб "Хегельманн" объявил об уходе своего капитана Вилюса Арманавичюса, сообщает корреспондент Vesti.kz.

27-летний полузащитник, выступавший за "бело-голубых" с начала сезона-2020, отныне будет играть в Казахстане. Он воспользовался предусмотренной контрактом опцией и покинул команду, приняв предложение от актауского "Каспия".

"Это были три замечательных года, я видел, как клуб развивался и стал серьезным претендентом на призовые места. В то же время я совершенствовался как игрок.

Я хотел бы поблагодарить всех людей, которых я встретил в клубе, все они способствовали моему росту как футболиста. Спасибо моим партнерам по команде. Отдельная благодарность всем тренерам и администрации клуба.

Уйти из этого клуба было сложно, трудно было принять такое решение. Футболист всегда мечтает уехать за границу, попробовать там свои силы, но, уезжая, понимаешь, как хорошо ты играл в своем клубе. Но мы должны принимать новые вызовы.

Желаю "Хегельманну"удачи", - приводит его слова пресс-служба клуба.

Арманавичюс прежде выступал только у себя на родине за "Атлантас", "Ионаву", "Рудупис", "Стумбрас". В сборную Литвы привлекается с 2021 года.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Астана 26 16 5 5 65-24 53 2 Актобе 26 16 4 6 43-28 52 3 Тобол 26 14 5 7 46-33 47 4 Кайрат 26 12 6 8 34-36 42 5 Ордабасы 26 11 5 10 36-39 38 6 Аксу Ак 26 11 3 12 32-37 36 7 Шахтер 26 9 5 12 34-35 32 8 Махтаарал 26 8 7 11 28-38 31 9 Каспий 26 9 4 13 26-42 31 10 Кызыл-Жар 26 7 9 10 33-32 30 11 Атырау 26 7 8 11 30-39 29 12 Тараз 26 6 10 10 27-29 28 13 Туран 26 6 10 10 25-35 28 14 Акжайык 26 6 7 13 19-31 25 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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