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Европейский клуб расстанется с экс-игроком "Астаны". Из-за него казахстанцы получили трансферный бан

Европейский клуб расстанется с экс-игроком "Астаны". Из-за него казахстанцы получили трансферный бан
©temasport.com
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

Болгарский клуб "Лудогорец" собрался расстаться зимой с румынским футболистом Дорином Ротариу, известным казахстанским болельщикам по играм за "Астану". Об этом сообщает Temasport.com.

Отмечается, что Дорин прибыл летом в качестве свободного агента после расторжения контракта с "Астаной", заключив соглашение до 2024 года. Но у игрока возникли проблемы с адаптацией, а также он не смог выиграть конкуренцию у одноклубников за место в основном составе.

"Лудогорец" также готов отдать игрока в аренду.

Напомним, что "Астане" запретили регистрировать новых игроков в ближайшие три трансферных окна из-за долгов перед Ротариу, который в начале 2019 года покупался у бельгийского "Брюгге" за 1,5 миллиона евро (данные Transfermarkt).

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Метки:
Болгария КПЛ-2021 Астана ФК

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