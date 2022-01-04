Европейский клуб подписал нападающего из чемпионата Казахстана

Отыгравший минувший сезон за "Кайсар" литовский форвард Каролис Лаукжемис перешел в румынский клуб УТА из Арада, передает корреспондент Vesti.kz.

О деталях контракта УТА не сообщает, но отмечается, что это первый трансфер клуба в зимнее трансферное окно.

"Я счастлив, что приехал в этот великий клуб. Не могу дождаться первого матча на этом замечательном стадионе. Надеюсь хорошо провести время здесь и помочь клубу всем тем, чем я смогу", - приводит слова новичка пресс-служба клуба.

Напомним, что УТА выступает в высшей лиге Румынии и идет на девятом месте из 16, набрав 27 очков в 21 матче. "Кайсар", в свою очередь, финишировал на предпоследнем, 13-м месте в КПЛ-2021, и вылетел в первую лигу. 29-летний Лаукжемис во всех турнирах провел 31 матч, забил девять мячей и сделал два ассиста.