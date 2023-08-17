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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Еврокубковый цейтнот. Как сломался календарь КПЛ и почему "Мактаарал" не играет уже месяц

Еврокубковый цейтнот. Как сломался календарь КПЛ и почему "Мактаарал" не играет уже месяц
©ФК "Астана"

Вот уже почти два месяца казахстанские клубы выступают в еврокубках и делают это достаточно успешно, однако эти результаты влекут за собой не самые приятные последствия в чемпионате страны. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как переносы игр отражаются на состоянии и целостности лиги. 

Из четырех участников еврокубков, только "Актобе" сыграл все туры КПЛ в срок и обошелся без переносов. Остальные так или иначе сдвигали игры. Мотивация понятна, абсолютно все наши представители в Европе ставили и до сих пор ставят задачу квалифицироваться в групповой этап. 

Тяжелая логистика и плотность игр - это основные аргументы для переноса матчей. Но глобально подобные перестановки игр наносят больше вреда, нежели пользы, как чемпионату, так и конкретной команде. 

Например, с точки зрения чемпионата. Посмотрите на "Мактаарал". Команда Кайрата Нурдаулетова не играет с 23 июля! Ближайший матч они проведут лишь 20 августа. То есть, у одного из аутсайдеров лиги получился простой почти в месяц и это выглядит абсурдно. Тут конечно есть вопросы и к руководству "Мактааралу", которые смиренно соглашались переносить игры и шли навстречу участникам еврокубкам. А ведь осенью им придется играть в более жестком графике и это учитывая их шаткое положение в таблица (13-е, предпоследнее место). И если учесть еще и предстоящую международную паузу на матчи сборных, то выходит так, что с 23 июля по 15 сентября "Мактаарал" сыграет всего два матча! 

Но также надо обратить внимание на систему календаря. Зеркальный формат обернулся проблемами для многих. Например, "Кызыл-Жар" сыграл семь матчей подряд в КПЛ против команд из лидирующей группы - "Астаны", "Кайрата", "Ордабасы" и "Тобола". Тоже самое касается и "Мактаарала". 

Как вы помните, в прошлые годы в июле-августе матчи чемпионата не проводились, а шла групповая стадия Кубка Казахстана. Такой формат имел свои плюсы, поскольку сохранялась целостность календаря чемпионата, при этом участники еврокубков не переносили матчи Кубка, а давали там шанс либо игрокам резерва, либо своим воспитанникам из молодежной структуры. 

Нынешние переносы игр от клубов выступающих в еврокубках представляются крайне противоречивыми. В Европе календари загружены еще плотнее, там график две игры в неделю практически постоянный. В Казахстане всегда говорят о сложной логистике и дальних перелетах, но сейчас почти все команды способны создавать комфортные условия при выездах. В частности, заказывают чартеры. Кроме того, спрашивается зачем клубы набирают два полноценных состава? Чтобы играть раз в неделю? Полноценную ротацию сейчас могут позволить практически все. Да, есть риск потери очков, но это нормально, даже топ-клубы Европы после игр в Лиге чемпионов часто проигрывают или играют вничью в своих чемпионатах. Ну и в конце концов, переносы игр это ведь не их отмена, матчи так или иначе придется играть осенью. А если вы попадаете в групповой этап, то ваш календарь будет уплотнен максимально. 

В общем, лиге стоит вновь подумать над календарем так, чтобы июль-август был относительно удобным под еврокубки и при этом не терялась целостность турнира. 

И на этом фоне очень странно слышать разговоры о потенциальном расширении количества участников КПЛ. Даже сейчас мы видим, что есть клубы, которые существуют совершенно вне спортивного и зрительского интереса. "Мактаарал" не играет почти месяц по собственной воле, "Окжетпес" большую часть сезона проводит вообще в другом городе, то есть без единой игры дома. 

Фото: ФК "Кызыл-Жар"©, ФК "Тобол"©

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 18 14 3 1 39-14 45
2 Актобе 19 11 6 2 36-18 39
3 Астана 18 12 3 3 23-14 39
4 Кайрат 19 9 5 5 35-29 32
5 Кызылжар 18 9 3 6 19-16 30
6 Атырау 19 7 6 6 21-22 27
7 Тобол 17 8 2 7 20-22 26
8 Кайсар 19 7 3 9 22-23 24
9 Жетысу 19 7 3 9 19-27 24
10 Шахтер 19 5 5 9 22-26 20
11 Окжетпес 18 5 2 11 16-24 17
12 Каспий 19 3 5 11 20-32 14
13 Мактаарал 17 3 3 11 17-25 12
14 Аксу Пв 19 3 3 13 16-33 12

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Метки:
КПЛ Мактаарал ФК

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