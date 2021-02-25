В еврокубках остался только один экс-игрок КПЛ. Сегодня его команда сыграет в Лиге Европы

Димаш Тулегенов

В еврокубках стартовала весенняя часть сезона. Много захватывающих двухматчевых противостояний, драматичные развязки, сенсации, красивые голы. Что-то из этого уже было за последнюю неделю, но и все остальное обязательно случится в ближайшие месяцы. Корреспондент Vesti.kz рассказал о единственном экс-игроке клуба КПЛ, все еще выступающем в еврокубках этого сезона.

Изначально, еще во время групповых стадий в Лиге чемпионов и Лиге Европы, в главных европейских турнирах принимали участие семь бывших футболистов чемпионата Казахстана. Трое из них были в Лиге чемпионов, но никто так и не зацепился за лидерские позиции в квартетах, чтобы продолжить участие в престижнейшем соревновании.

Двое из них выступали за венгерский "Ференцварош". Это экс-игрок "Кайрата" Исаэль, а также бывший защитник "Иртыша" Лаша Двали. Их команда заняла последнее место в группе и попрощалась с еврокубками.

В Лиге Европы было четыре футболиста, хорошо знакомых казахстанским болельщикам - Чиприан Дяк ("ЧФР"), Срджан Граховац ("Рапид"), Эмиль Балаев ("Карабах") и Бахтиер Зайнутдинов (ЦСКА Москва). Но и их клубы завершили выступления в еврокубках.

Единственным и последним экс-футболистом КПЛ в еврокубках этого сезона остался защитник "Краснодара" Егор Сорокин, в 2016 году выступавший за "Актобе". Начинал он с группового этапа в Лиге чемпионов, ну а теперь является участником 1/16 финала Лиги Европы.

Сорокина нельзя назвать игроком основного состава, потому что он нечасто выходит на поле, особенно в еврокубках. В групповой стадии Лиги чемпионов он отыграл в трех матчах, в общей сложности проведя на поле 151 минуту. Зато успел сыграть со всеми тремя соперниками.

В 1/16 финала Лиги Европы соперником "быков" стал хорватский "Динамо Загреб". В первом матче противостояния "Краснодар" принимал "Динамо" дома, но уступил со счетом 2:3. Дважды российский клуб сравнивал счет в игре, но в конечном итоге решающий гол забили гости. Сорокин, который был единственным защитником в запасе "Краснодара", на замену не вышел.

Уже сегодня, в ночь с четверга на пятницу, пройдет ответная игра в Загребе. Начало матча запланировано на 02:00 по времени Нур-Султана.

Напомним, что Сорокин выступал за "Актобе" в сезоне-2016. За клуб он провел 31 матч, отметившись голом и результативной передачей. На счету 25-летнего защитника один матч за национальную сборную России.

Фото: ФК "Краснодар"©️

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