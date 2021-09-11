"Это абсолютный топ". "КраСава" высказался об суперусилении "Кайрата"

Автор YouTube-канала "КраСава" Евгений Савин в интервью Sports True высказался о назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера "Кайрата".

"Бердыев сильный тренер. И я уверен, что это шаг вперед. Мне кажется, Курбан Бекиевич всем давно доказал, что может делать команду, открывать новые имена, бороться за еврокубки. По мне, это суперусиление. Посмотрим, как будет на самом деле. Но те ребята, которые работали с Бердыевым, говорили, что он мегафанатичен, у него нет мелочей. Он умеет работать с разными людьми. Тот же Бухаров, который не суперрежимчик, Бекиевич выжимал из него костный мозг, он у него забивал голы, и обыгрывали "Барселону" в Лиге чемпионов. Поэтому, мне кажется, это абсолютный топ.

Напомним, что Бердыев принял "Кайрат" 24 августа. До этого он занимал должность советника председателя наблюдательного совета клуба.

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