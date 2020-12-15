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Естественный отбор и конкуренция. Где больше всего в КПЛ-2020 было игроков из стран - членов ЕАЭС

Они утратили статус легионеров в премьер-лиге.

Естественный отбор и конкуренция. Где больше всего в КПЛ-2020 было игроков из стран - членов ЕАЭС
Тигран Барсегян (в центре). Фото: ФК "Астана"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Все без исключения казахстанские клубы в КПЛ-2020 воспользовались отменой статуса легионеров для игроков из стран - членов Евразийского экономического союза, куда, помимо Казахстана, входят Армения, Беларусь, Кыргызстан и Россия. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как игроки из этих государств наиболее себя проявили в составах команд премьер-лиги.

Наибольшее количество игроков из стран, входящих в ЕАЭС, в своем составе имел "Кызыл-Жар СК" - семь футболистов. Среди них пять россиян и по одному представителю Армении и Беларуси. Наиболее ярко себя проявил вратарь Мирослав Лобанцев, сыгравший в 19 матчах.


Карагандинский "Шахтер" располагал шестью игроками из России. Лишь вратарь Давид Юрченко по ходу сезона, помимо гражданства РФ, получил паспорт Армении и приглашение в сборную этой страны. Лидером "горняков" и лучшим бомбардиром клуба стал Арсен Хубулов, который забил шесть голов.

Если в карагандинском клубе были сплошь россияне, один из которых стал натурализованным представителем Армении, то в "Жетысу" все игроки из зоны ЕАЭС представляли Беларусь - пять человек.

Также пять футболистов из стран Евразийского экономического союза играли в "Окжетпесе" - четверо россиян и белорус. 

По три представителя ЕАЭС выступали за "Кайрат", "Астану", "Тараз" и "Каспий". Причем в алматинском и столичном клубах не было россиян. Цвета "Кайрата" защищал единственный представитель Кыргызстана в КПЛ Гулжигит Алыкулов, а также игроки сборной Армении и Беларуси - Камо Оганесян и Денис Поляков соответственно. В "Астане" также играли футболисты своих сборных - Тигран Барсегян (Армения), а также Иван Маевский и Макс Эбонг (оба - Беларусь). 

В составе "Каспия" было трое россиян, а в "Таразе" два представителя РФ и один игрок из Беларуси.

В "Тоболе" игроков, утративших статус легионеров, было двое и представляли они Армению - Арман Оганесян и Петрос Аветисян.

По одному футболисту из стран - членов ЕАЭС играли в "Ордабасы" и "Кайсаре". В шымкентском клубе выступал россиянин Александр Клещенко, сыгравший 15 матчей. А цвета "волков" попробовал защищать другой представитель России Алексей Шумских. На его счету один матч на старте чемпионата и скорое расставание с "Кайсаром". Россиянин не согласился с сокращением зарплат, после чего последовали разрыв соглашения и жалоба в ФИФА со стороны игрока.

Лучший футболист Казахстана-2002 Евгений Ловчев так оценил шаг по отмене статуса легионера для игроков из стран - членов ЕАЭС:

"Конкуренция - двигатель прогресса. Считаю полезным для казахстанских футболистов факт соперничества за место в составе с игроками из стран - членов ЕАЭС. Сильные футболисты смогут отвоевать свое место в составе и будут прилично зарабатывать, а у слабых игроков финансовые аппетиты станут поскромнее, иначе им не найдется места в команде. Естественный отбор".

Известный казахстанский специалист Булат Есмагамбетов нашел плюсы и минусы в данном решении. 

"Поскольку мы входим в эту зону, то данное решение является политическим. Мы увидели, что казахстанские футболисты столкнулись с конкуренцией со стороны футболистов из этих стран. Еще недавно говорили, что у игроков с казахстанскими паспортами высокие зарплаты, порой необоснованные. Теперь у них появились конкуренты.

Здесь также есть минусы - казахстанские игроки стали меньше попадать в составы своих клубов, что вылилось в проблему - в национальную и молодежную сборные затруднительно набрать игроков. Создавая конкуренцию казахстанцам, надо понимать, что никто не отменял интересы сборных, начиная от юношеской и заканчивая национальной. Я думаю, нам, исходя из возможностей клубов, надо открывать дополнительный чемпионат по возрастам, например, U-19 и U-23. Там появится шансы у футболистов перейти из молодежного во взрослый футбол. Сейчас 18-летнему футболисту трудно конкурировать с 21-летним", - заявил он.

Напомним, "Кайрат" досрочно стал чемпионом Казахстана, выиграв трофей впервые за 16 лет. "Тобол" взял "серебро", а "Астана" завоевала бронзовые медали. Четвертым представителем Казахстана в еврокубках станет "Шахтер". Карагандинский клуб выступит на международной арене впервые с 2014 года. С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.

 

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Метки:
КПЛ-2020 Казахстан Россия Кыргызстан Беларусь Армения Кайрат ФК Тобол ФК Астана ФК Шахтер ФК Ордабасы ФК Жетысу ФК Кайсар ФК Тараз ФК Кызыл-Жар СК Каспий Окжетпес ФК Сборная РК по футболу

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