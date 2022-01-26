"Есть шанс зацепиться". Алипа сравнили с южнокорейским футболистом и оценили его дебют за "Зенит"

Российский сайт Bobsoccer.ru оценил дебютную игру защитника "Кайрата" и сборной Казахстана Нуралы Алипа за "Зенит" в товарищеском матче против словацкой "Жилины", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в рамках УТС прошла в Дубае и завершилась со счетом 5:0 в пользу российской команды. Алип, находящийся на просмотре, провел всю игру.

"Матч с "Жилиной", несмотря на свой статус, дал обильную пищу для размышлений. Например, Алип на позиции левого центрального защитника - это реально интересно. Гора мускул. Машина. Долго пытался вспомнить, кого мне напоминает славный сын казахского народа, пока, наконец, не стукнул себя по лбу - внешне это же вылитый Ким дон Джин! Правда, игровых аналогий нашел для себя мало: кореец был быстрее и техничнее, хотя в физической мощи Алип ему мало уступает. Потенциальный новобранец "Зенита" неплохо продвигал мяч вперед, выигрывал воздух и выполнял адресные диагонали, однако редко переходил чужую половину поля, не очень уверенно обращался с мячом и однажды грубо проиграл позицию и вчистую - силовую борьбу. Тем не менее с учетом дефицитности позиции у Алипа есть шанс зацепиться за "Зенит" - во всяком случае на сбор в Португалию казах полетит. А дальше видно будет", - говорится в тексте.

Напомним, второй сбор "Зенита" пройдет с 29 января по 11 февраля в Португалии. В нынешнем сезоне команда лидирует в таблице РПЛ, набрав 38 очков в 18 матчах.