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"Есть футболисты получше". Андрей Тихонов после ухода из "Астаны" оценил игру Вагнера Лава в "Кайрате"

"Есть футболисты получше". Андрей Тихонов после ухода из "Астаны" оценил игру Вагнера Лава в "Кайрате"
©ФК "Кайрат"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

Бразильский форвард "Кайрата" Вагнер Лав в сезоне-2021 не является сильнейшим футболистом чемпионата Казахстана. Такое мнение выразил бывший главный тренер "Астаны" Андрей Тихонов.

Российский специалист также считает, что Лав скоро завершит карьеру.

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"Вагнер молодец, конечно, я думаю, что в скором времени он карьеру завершит. Он провел здесь неплохие пару сезонов и в этом году тоже неплохо себя показал. Лав - достояние "Кайрата". Нет, сейчас он не является главной звездой чемпионата, есть футболисты получше него в "Кайрате", "Астане" и "Тоболе", - цитирует Тихонова meta-ratings.kz.

Напомним, 37-летний Лав выступает за "Кайрат" с 2020 года. Его контракт истекает в декабре. В 2020 году в составе алматинского клуба футболист стал чемпионом Казахстана, а в КПЛ-2021 завоевал бронзу. 

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Метки:
Тихонов Андрей Астана ФК КПЛ-2021 Кайрат ФК Лав Вагнер Бразилия

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