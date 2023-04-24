"Если нет результатов, тренер должен это принять". Директор "Каспия" - об уходе Цхададзе, молодежи и трансферах

Новый спортивный директор "Каспия" Евгений Тарасов в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал об изменениях в клубе после неудачного старта в чемпионате Казахстана.
После пяти поражений в КПЛ в клубе произошли кадровые перестановки. На пост главного тренера вместо Кахабера Цхададзе был назначен Игор Ангеловский. Тарасов, в свою очередь, сменил Фархадбека Ирисметова в качестве спортивного директора.
- Евгений Александрович, как вы восприняли переход на пост спортивного директора, удивило ли вас это решение? Насколько сменился ваш функционал?
- Задачи остаются прежними - заниматься развитием молодежи, клуба. Конечно, это было несколько неожиданно, я об этом думал, спокойно работал в качестве тренера по молодежи. Но произошли изменения в клубе, функции в целом не поменялись, может, лишь немного добавились. Постараюсь использовать весь свой опыт для того, чтобы "Каспий" развивался.
- Если говорить о старте чемпионата в исполнении "Каспия". Ваше мнение - почему результаты пошли столь неудачные?
- Сейчас не хотелось бы говорить, что не получилось. Наша задача - изменить ситуацию. Тот момент надо забыть, у нового тренерского штаба и у меня есть иные цели. Понятно, что есть определенный анализ, мы сделали выводы, но говорить о них подробно сейчас нет смысла. Руководство сменило главного тренера, такова работа тренера, если нет результатов, он должен это принять.
- Новый тренер "Каспия" - Игор Ангеловский. Вы принимали участие в его назначении?
- Нет. Его кандидатуру обсуждало руководство клуба, я на тот момент еще не был назначен спортивным директором. Моя задача сейчас - помочь главному тренеру, познакомить с командой, определить вектор развития и постепенно реализовывать его.
- Вы говорили о развитии молодежного сектора. Нынешние воспитанники клуба - каков их потенциал, соответствуют ли они уровню КПЛ, готовы ли они конкурировать с легионерами?
- Есть футболисты, на которых стоит обратить внимание, мы работаем с ними, постепенно их подводим к основе. Наша задача, чтобы в "Каспии" было как можно больше воспитанников. Все понимают, что за два-три года прогресс не будет глобальным, но эту идею надо реализовывать.
- Но есть ли уже сейчас игроки, которые могут в будущем выступать за сборную Казахстана?
- Мы сейчас приобрели Данияра Усенова, он уроженец Актау, прошел академию "Кайрата", он и другие молодые игроки имеют шанс показать себя, и тренеры сборных обращают на них внимание.
- И еще вопрос по персоналиям. Правда ли, что клуб покинет вратарь Ержан Токотаев?
- Это необоснованная информация. Мы не планируем расставаться с Токотаевым, наоборот, мы хотим дать ему возможность сыграть. Поэтому на данный момент информация о его уходе не соответствует действительности.
- Комплектование команды, трансферы - это теперь ваша зона ответственности?
- Думаю, коллегиально с руководством клуба, с тренерским штабом будем принимать решение по футболистам. Моя задача найти, подсказать, сориентировать, но решения будут приниматься совместно.
Добавим, что после ухода Цхададзе "Каспий" в прошедших двух турах набрал четыре очка.
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