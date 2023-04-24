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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Комментарии

"Если нет результатов, тренер должен это принять". Директор "Каспия" - об уходе Цхададзе, молодежи и трансферах

"Если нет результатов, тренер должен это принять". Директор "Каспия" - об уходе Цхададзе, молодежи и трансферах
©ФК "Каспий"

Новый спортивный директор "Каспия" Евгений Тарасов в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал об изменениях в клубе после неудачного старта в чемпионате Казахстана. 

После пяти поражений в КПЛ в клубе произошли кадровые перестановки. На пост главного тренера вместо Кахабера Цхададзе был назначен Игор Ангеловский. Тарасов, в свою очередь, сменил Фархадбека Ирисметова в качестве спортивного директора.  

- Евгений Александрович, как вы восприняли переход на пост спортивного директора, удивило ли вас это решение? Насколько сменился ваш функционал? 

- Задачи остаются прежними - заниматься развитием молодежи, клуба. Конечно, это было несколько неожиданно, я об этом думал, спокойно работал в качестве тренера по молодежи. Но произошли изменения в клубе, функции в целом не поменялись, может, лишь немного добавились. Постараюсь использовать весь свой опыт для того, чтобы "Каспий" развивался. 

- Если говорить о старте чемпионата в исполнении "Каспия". Ваше мнение - почему результаты пошли столь неудачные? 

- Сейчас не хотелось бы говорить, что не получилось. Наша задача - изменить ситуацию. Тот момент надо забыть, у нового тренерского штаба и у меня есть иные цели. Понятно, что есть определенный анализ, мы сделали выводы, но говорить о них подробно сейчас нет смысла. Руководство сменило главного тренера, такова работа тренера, если нет результатов, он должен это принять. 

- Новый тренер "Каспия" - Игор Ангеловский. Вы принимали участие в его назначении? 

- Нет. Его кандидатуру обсуждало руководство клуба, я на тот момент еще не был назначен спортивным директором. Моя задача сейчас - помочь главному тренеру, познакомить с командой, определить вектор развития и постепенно реализовывать его. 

- Вы говорили о развитии молодежного сектора. Нынешние воспитанники клуба - каков их потенциал, соответствуют ли они уровню КПЛ, готовы ли они конкурировать с легионерами? 

- Есть футболисты, на которых стоит обратить внимание, мы работаем с ними, постепенно их подводим к основе. Наша задача, чтобы в "Каспии" было как можно больше воспитанников. Все понимают, что за два-три года прогресс не будет глобальным, но эту идею надо реализовывать. 

- Но есть ли уже сейчас игроки, которые могут в будущем выступать за сборную Казахстана? 

- Мы сейчас приобрели Данияра Усенова, он уроженец Актау, прошел академию "Кайрата", он и другие молодые игроки имеют шанс показать себя, и тренеры сборных обращают на них внимание. 

- И еще вопрос по персоналиям. Правда ли, что клуб покинет вратарь Ержан Токотаев? 

- Это необоснованная информация. Мы не планируем расставаться с Токотаевым, наоборот, мы хотим дать ему возможность сыграть. Поэтому на данный момент информация о его уходе не соответствует действительности.

- Комплектование команды, трансферы - это теперь ваша зона ответственности? 

- Думаю, коллегиально с руководством клуба, с тренерским штабом будем принимать решение по футболистам. Моя задача найти, подсказать, сориентировать, но решения будут приниматься совместно. 

Добавим, что после ухода Цхададзе "Каспий" в прошедших двух турах набрал четыре очка. 

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Кызылжар 7 6 1 0 10-2 19
2 Астана 7 5 0 2 10-9 15
3 Актобе 7 4 2 1 18-8 14
4 Ордабасы 7 4 2 1 16-8 14
5 Кайрат 7 3 3 1 16-10 12
6 Тобол 7 3 2 2 10-10 11
7 Кайсар 7 3 1 3 11-9 10
8 Окжетпес 7 3 1 3 11-9 10
9 Атырау 7 3 1 3 7-13 10
10 Жетысу 7 2 1 4 6-11 7
11 Шахтер 7 1 2 4 9-12 5
12 Каспий 7 1 1 5 7-15 4
13 Аксу Пв 7 1 1 5 7-16 4
14 Мактаарал 7 1 0 6 5-11 3

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Метки:
Каспий КПЛ Цхададзе Кахабер Актау

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