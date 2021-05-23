"Если "Кайрат" проиграет "Астане". Казахстанский специалист дал прогноз на центральный матч 13-го тура КПЛ-2021

"Астана" и "Кайрат" могут действовать осторожно в матче 13-го тура OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу, считает известный специалист Булат Есмагамбетов. В интервью корреспонденту Vesti.kz он назвал фаворита встречи и предположил исход поединка.

"На данный момент фаворитом в матче "Астана" - "Кайрат" являются хозяева поля. Тем более, они будут играть со зрителями. Это дополнительно мотивирует команду.

"Астана" меньше всех потеряла очков в чемпионате. Я думаю, в этой игре будет решаться, на что будет претендовать "Кайрат". Если команда проиграет встречу, дальше ей будет очень тяжело за что-то бороться. В то же время в этой встрече у алматинцев будет хорошая возможность сократить отставание от "Астаны".

Не думаю, что будет много забитых голов. Я ожидаю острожной игры от обоих соперников. Скорее всего, в этом матче может быть и ничья. И "Астана" и "Кайрат", скорее всего, будут играть в осторожный футбол.

Алматинцы попробовали действовать против "Актобе" и пропустили дважды. Скорее всего, им скорректируют тактику, потому что "Астана" более серьезный соперник по сравнению с актюбинцами. Если "Кайрату" играть только в атаку, то появятся свободные зоны позади, а столичный клуб умеет пользоваться такими моментами и может наказать", - заявил Есмагамбетов.

Напомним, "Астана" с 32-мя очками лидирует в чемпионате. У "Кайрата" 20 баллов и четвертое место. С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.

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