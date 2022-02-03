Еще один легионер заговорил об уходе из "Кайрата"

Нападающий "Кайрата" Хосе Канте может покинуть алматинский клуб. Об этом сам футболист заявил в беседе с AS.com.

"У меня есть сын в Испании, и я хочу закончить с футболом. У меня была долгая карьера. Когда я подписывал контракт с "Кайратом", идея заключалась в том, чтобы провести пару хороших сезонов в Казахстане и уйти на пенсию.

Физически я в порядке. Я "убиваю" себя в каждом матче, и, возможно, еще рано уходить, но я не собираюсь менять свое решение. Не знаю, в какой форме я буду в возрасте Вагнера Лава, но уверен, что с животом уж точно (улыбается).

У меня еще год контракта, но нам сказали, что планируют сменить практически весь состав, и предупредили, что тем, кто хочет остаться, придется снижать свою зарплату. Я очень счастлив в Алматы, но если это произойдет, я сменю команду", - сказал Канте.

"Кайрат" объявил об уходе капитана и еще трех лидеров

В минувшем сезоне форвард провел за "Кайрат" 22 матча в КПЛ, в которых забил девять голов и сделал пять ассистов. Также в его активе четыре гола и две голевые в пяти матчах Кубка Казахстана.

Ранее "Кайрат" покинули ряд лидеров - Камо Оганесян, Стас Покатилов, Ян Вороговский, Гафуржан Суюмбаев и Денис Поляков.