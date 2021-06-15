"Ему нужны тренировки". Почему возвращение Сейдахмета в "Кайрат" выглядит бесполезным

Еркебулан Сейдахмет постепенно выходит из возраста молодого игрока, но его карьера откровенно остановилась в развитии. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как провел первую часть сезона 21-летний игрок и что о нем говорили Станимир Стойлов и Алексей Шпилевский.

"Он был одним из самых больших талантов Казахстана. Но у него очень много травм, он не может набрать форму, потому что как только он играет два-три матча, затем у него опять повреждение. В таком режиме невозможно набрать форму. Думаю, если он найдет место, где к нему будут хорошо относиться, максимум через шесть месяцев он выйдет на уровень. С чем связаны травмы? Там много факторов - подготовка, тренировки, питание, восстановление. Многое зависит от тренерского штаба", - так Станимир Стойлов в интервью Sports True высказался относительно Сейдахмета.

Болгарин определил действительно важные детали, которые мешают Сейдахмету раскрыться и регулярно играть. Да, сейчас Еркебулан вроде бы залечил все повреждения, но клуб, в котором он находится, так и не стал местом, где ему будут полноценно доверять.

"Он соскучился по футболу, по игре в первой команде. Я надеялся на его молодую игривость, что он может без какой-то особой подготовки выйти и сыграть хороший матч. Было видно, что он еще не готов на все сто процентов. Ему нужны тренировки, тренировки, тренировки. Время покажет, насколько он готов принимать это и дальше прогрессировать", - это уже слова Алексея Шпилевского после первого матча Сейдахмета в этом сезоне против "Кайсара".

Из 15 матчей в чемпионате Казахстана игрок поучаствовал лишь в четырех, трижды он даже не попадал в заявку, еще в восьми случаях оставался на скамейке. Все четыре раза Сейдахмет выходил на замену, суммарно у него пока набралось лишь 96 минут игрового времени.

За этот период он нанес два удара, заработал пять фолов на себе (четыре из них в недавней игре с "Таразом"), отдал 44 передачи (процент точности - 67) и сделал одну ключевую передачу.

Но, пожалуй, самое характерное: Сейдахмет заработал две желтые карточки за четыре небольших отрезка при выходе на замену! Это говорит либо о чрезмерном желании, либо о нервозности. Ни то, ни другое не является позитивом, поскольку в желании должны быть баланс, разум, стрессоустойчивость.

Также Сейдахмет сыграл три матча за "Кайрат-Жастар", и там он забил два мяча. Но первая лига на данный момент, учитывая потенциал игрока, это вообще не показатель. Скорее всего, в двусторонках "Кайрата" между основой и "молодежкой" игры проходят более конкурентно, чем в нынешней первой лиге.

Еще один момент, который указывает на туманное положение Сейдахмета в "Кайрате", - это конкуренты на его позициях. Всю зиму алматинцы искали усиление на позицию правого полузащитника, взяли Штрели Мамбу, который не совсем вингер, и теперь немец уехал на родину. Справа играют то Камо Оганесян, то Султанбек Астанов, но никак не Сейдахмет, прежде всего, он уступает обоим в оборонительных действиях.

На левом фланге при очень схожих характеристиках казахстанец вчистую проигрывает Гулжигиту Алыкулову. Кыргызстанец, возможно, не лучше Сейдахмета обыгрывает один в один, но в остальных компонентах заметно превосходит казахстанца - он лучше прессингует, поддерживает интенсивность, более нацелен на ворота.

Если Сейдахмет продолжит сезон в "Кайрате", то от роли запасного ему будет избавиться крайне сложно. Более весомую практику он может получить лишь в Кубке Казахстана. Игроку нужен сильный матч, необходимо оказать решающее влияние с качественным соперником, если он хочет выступать в основе.

Но более радикальным и правильным решением может стать смена обстановки. В "Кайрате" больше давления, с каждым днем надежда на игрока в клубе тает. Самым правильным тут выглядит посыл Стойлова: необходимо место, где ему будет комфортно, а также другое отношение игрока ко всему процессу работы.

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