"Елимай" представил состав на сборы в Турции

Семейский "Елимай" объявил состав на сборы в Турции, сообщают Vesti.kz. В рамках УТС, которые пройдут в январе новичок КПЛ проведет четыре матча.

Соперниками клуба из Семея будут венгерские "Вашаш" (13 января) и "Чаквар" (22 января). 26 января "Елимай" сыграет с "Нефтчи" из Узбекистана и боснийским клубом "Слога".

Состав игроков на УТС в Турции:

Вратари: Мирослав Лобанцев, Денис Кавлинов, Рахат Мавликеев;

Защитники: Нурсултан Советказы, Сергей Кейлер, Султан Абилгазы, Берик Айтбаев, Дмитрий Шмидт, Дмитрий Яшин, Николай Золотов;

Полузащитники: Юрий Перцух, Ален Айманов, Никита Корзун, Мейржан Жумадилов, Еркебулан Нургалиев;

Нападающие: Шина, Роман Муртазаев, Арман Смаилов.

Отметим, что "Елимай" в следующем сезоне выступит в Премьер-Лиге. В прошлом он стал победителем Первой, куда попал не по спортивному принципу, а решением Федерации футбола.