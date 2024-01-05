"Елимай" представил состав на сборы в Турции

Семейский "Елимай" объявил состав на сборы в Турции, сообщают Vesti.kz. В рамках УТС, которые пройдут в январе новичок КПЛ проведет четыре матча.
Соперниками клуба из Семея будут венгерские "Вашаш" (13 января) и "Чаквар" (22 января). 26 января "Елимай" сыграет с "Нефтчи" из Узбекистана и боснийским клубом "Слога".
Состав игроков на УТС в Турции:
Вратари: Мирослав Лобанцев, Денис Кавлинов, Рахат Мавликеев;
Защитники: Нурсултан Советказы, Сергей Кейлер, Султан Абилгазы, Берик Айтбаев, Дмитрий Шмидт, Дмитрий Яшин, Николай Золотов;
Полузащитники: Юрий Перцух, Ален Айманов, Никита Корзун, Мейржан Жумадилов, Еркебулан Нургалиев;
Нападающие: Шина, Роман Муртазаев, Арман Смаилов.
Отметим, что "Елимай" в следующем сезоне выступит в Премьер-Лиге. В прошлом он стал победителем Первой, куда попал не по спортивному принципу, а решением Федерации футбола.
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