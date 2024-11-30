"Елимай" подписал трех футболистов

Семейский "Елимай" объявил о подписании контрактов с игроками местной школы, которые ранее не выступали на уровне казахстанской премьер-лиги, передают Vesti.kz.

"Елимай" заключил профессиональные контракты с такими доморощенными футболистами, как Адлет Сейлханов, Данил Даниленко и Асан Байгалиев. Двум первым по 18 лет, и оба они выступают на позиции центрального защитника. Третьему – Байгалиеву – лишь 17, и он играет в средней линии.

Прежде новички первой команды семейчан защищали цвета "Елимай М". Это их первые шаги во взрослом футболе.

Напомним, что в прошедшем сезоне "Елимай" занял шестое место в чемпионате Казахстана, а годом ранее стал победителем первой лиги.