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"Елимай" подписал трех футболистов

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"Елимай" подписал трех футболистов ©ФК "Елимай"

Семейский "Елимай" объявил о подписании контрактов с игроками местной школы, которые ранее не выступали на уровне казахстанской премьер-лиги, передают Vesti.kz

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Семейский "Елимай" объявил о подписании контрактов с игроками местной школы, которые ранее не выступали на уровне казахстанской премьер-лиги, передают Vesti.kz

"Елимай" заключил профессиональные контракты с такими доморощенными футболистами, как Адлет Сейлханов, Данил Даниленко и Асан Байгалиев. Двум первым по 18 лет, и оба они выступают на позиции центрального защитника. Третьему – Байгалиеву – лишь 17, и он играет в средней линии.

Прежде новички первой команды семейчан защищали цвета "Елимай М". Это их первые шаги во взрослом футболе.

Напомним, что в прошедшем сезоне "Елимай" занял шестое место в чемпионате Казахстана, а годом ранее стал победителем первой лиги. 

 

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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