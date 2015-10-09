"Елимай" после неудачи с Заруцким решил подписать голкипера из Европы

В "Елимае" ожидаются изменения во вратарской линии, клуб попрощался с основным первым номером Максимом Ковалем и теперь находится в поиске нового голкипера, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На данный момент в семейском клубе изучают разные кандидатуры вратарей. Изначально, "Елимай" хотел подписать вратаря "Кайрата" Александра Заруцкого - это был бы идеальный вариант, как с точки зрения уровня, так и в плане лимита на легионеров. Однако Заруцкий, вероятно, продолжит карьеру в "Актобе". Других свободных казахстанских вратарей на рынке на данный момент просто нет.

В связи с этим "Елимай" ведет активный поиск иностранного вратаря. Один из кандидатов должен прибыть на первый сбор клуба в январе, вероятно, это будет игрок из Сербии.

Напомним, по итогам прошлого сезона КПЛ "Елимай" занял четвёртое место и квалифицировался в Лигу конференций УЕФА.

Ранее "Елимай" объявил о заключении нового контракта с Рамазаном Оразовым, а также подписал Арсена Аширбека и Айбара Жаксылыкова.

